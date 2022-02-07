Вертухай из Кропивницкого опоил и изнасиловал двух подруг своей сестры

Главное: В Кропивницком выдвинули обвинение против инспектора местной колонии, который заманил и изнасиловал как минимум двух несовершеннолетних девушек.

Детали: Инспектору «Кропивницкой исправительной колонии № 6» сообщили о подозрении по статье об изнасиловании малолетнего и несовершеннолетнего лица. Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, в ночь на 26 июля 2021 г инспектор после совместного отдыха с друзьями своей сестры вызвался подвезти домой 13-летнюю девушку.

Он заехал в безлюдное место, где изнасиловал ее. Через два дня по аналогичной схеме инспектор изнасиловал 15-летнюю другую знакомую сестры, которая была выпившей.

Также ГБР устанавливает наличие других жертв инспектора.

Отметим, что санкция упомянутой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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