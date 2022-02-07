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Новости > Международные резервы Украины резко сократились с начала года

Международные резервы Украины резко сократились с начала года

Александр Панько
07.02.22 13:14
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Международные резервы Украины резко сократились с начала года

Главное: Международные резервы Украины сокращаются. Минус 5,3% с начала этого года.

Детали: Международные резервы Украины сокращаются. За январь они уменьшились на 5,3%.

По данным НБУ, сейчас резервы нашей страны составляют 29 миллиардов 287,1 миллиона долларов.

Уточняется, что в прошлом месяце финансовый регулятор купил на валютном рынке 197,7 миллионов долларов, а продал 1 миллиард 511,2 миллионов долларов. Минус составил 1 миллиард 313,5 миллионов долларов.

Информируется следующее: «В январе на валютном рынке ощутимо вырос спрос на валюту прежде всего из-за ухудшения информационной среды на фоне геополитического напряжения. Среди других причин является сезонная активизация бюджетных выплат в конце 2021 года и высокие цены на энергоносители на мировых рынках».

В НБУ добавили: «С целью сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке и недопущения ухудшения девальвационных и инфляционных ожиданий НБУ продавал валюту. Это дало возможность утолить временный всплеск спроса на валютном рынке, и в конце месяца ситуация нормализовалась, а НБУ вернулся к покупке валюты».

Отмечается также, что общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению долга в иностранной валюте в январе составил 416,8 миллионов долларов.

Также стало известно, что валютные поступления в пользу правительства составили 146,9 миллиона долларов, в том числе 143,4 миллиона долларов поступили от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте.

В тему: В НБУ сделали важное заявление по поводу курса гривны.

Тэги: экономика, валютный рынок, финансы, международные резервы, новости Украины

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