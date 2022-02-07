За год работы камер автофиксации водители нарушили ПДД на более, чем 1 млрд гривен

Главное: Система автофиксации нарушений ПДД за прошедший год начислила водителям более 1 миллиарда гривен штрафов.

Детали: В 2021 г благодаря системе автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения было выписано 2584779 штрафов на общую сумму 1029217060 гривен. Как сообщает Опендатабот, количество всех неуплаченных штрафов за нарушение ПДД в Едином реестре должников из года в год увеличивается.

Так, за 2021 г их количество выросло на 19% и составляет 1327440 штрафов.

В тему: 1 июня 2020 года в Киеве начала работать система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. За первые же 8 минут ее работы было зафиксировано 262 нарушения при том, что на данный момент она фиксирует лишь превышение скорости. Первым же официальным нарушителем оказалась женщина на автомобиле Audi Q7, ехавшая со скоростью 75 км/ч.

За 2 месяца работы системы водители уплатили 72,3 млн грн штрафов. Эти деньги были поровну распределены между бюджетом и МВД.

С 15 февраля 2021 года камеры фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения в Киеве начали распознавать нарушения проезда по полосе общественного транспорта. Первая такая камера появилась на бульваре Дружбы народов.

За первый день работы она зафиксировала 385 нарушений. Были выписаны админпротоколы на общую сумму 196 тыс. 350 грн.