В Николаевской области произошло смертельное ДТП – автомобиль влетел в дерево

Главное: ДТП произошло в Николаевской области. Жертвой аварии стал человек.

Детали: В минувшее воскресенье, 6 февраля, в Николаевской области на трассе Т 15-10 Новая Одесса – Еланец произошло кровавое ДТП. О нем сообщает местная полиция.

Выяснилось, что 23-летняя водитель Hyundai Getz не справилась с управлением и вылетела за пределы проезжей части, после чего машина врезалась в дерево.

На месте ЧП погиб 34-летний пассажир.

Девушку-водителя и двух малолетних детей госпитализировали с телесными повреждениями в больницу.

Уже открыто уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть» УК Украины.

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