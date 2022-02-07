На популярном турецком курорте произошло кровавое ЧП

Главное: Навес упал на людей в Турции. Произошло это в горнолыжном центре «Саклыкент».

Детали: В турецкой Анталье случилось громкое ЧП. В горнолыжном центре «Саклыкент» на людей обрушился навес одного из туристических объектов.

Причиной стал мощный снегопад.

В результате инцидента пострадали восемь людей. Их достали из-под завала и на вертолете доставили в больницу университета Акдениз.

Отметим, что туристический центр находится на горном массиве Бейдаглары.

В тему: В Турции погиб украинский турист.