На популярном турецком курорте произошло кровавое ЧП

Главное: Навес упал на людей в Турции. Произошло это в горнолыжном центре «Саклыкент».
Детали: В турецкой Анталье случилось громкое ЧП. В горнолыжном центре «Саклыкент» на людей обрушился навес одного из туристических объектов.
Причиной стал мощный снегопад.
В результате инцидента пострадали восемь людей. Их достали из-под завала и на вертолете доставили в больницу университета Акдениз.
Отметим, что туристический центр находится на горном массиве Бейдаглары.
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