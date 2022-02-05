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Новости > Сорос и друзья-соросята: «Гоу хом из Украины»

Сорос и друзья-соросята: «Гоу хом из Украины»

Автор: «Фраза»
05.02.22 16:44
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Сорос и друзья-соросята: «Гоу хом из Украины»

Сегодня, 5 февраля 2022 года в городе Львов, когда-то крупнейшем промышленном и научном центре страны, прошла конференция на тему: «Результат внешнего управление Украиной Соросом его структурами: развал и социально — экономический коллапс».

В процессе дискуссии участники собрания обсудили выступления:

— Последниченко В.Ю., народного судьи, председателя ГО «Потребительский страж», члена политисполкома Либеральной партии Украины: «Внешнее управление Украиной: как результат развал и социально — экономический коллапс»;

— Тышика О.Я., кандидата экономических наук: «Роль структур Сороса в экономическом шпионаже и уничтожении конкурентоспособных предприятий Львовщины»;

— Шипунова В.П., заслуженного гинеколога, доцента: «Демографический коллапс Украины и навязанный фактор миграции с Львовщины»;

— Павлыка И.О., кандидата медицинских наук, микробиолога, председателя фонда Ситуационного сознания, психотерапевта: «Провал медицинской реформы У.Супрун и бегство врачей, медицинский коммерческий аферизм»;

— Заржевской Я.О, адвоката, активистки, правозащитницы, дочери политзаключённого Украины: «Ситуация в ИТУ, исправительных учреждениях, нацгвардии»;

— Мойсеенка С.В., полковника ВСУ: «Насыщение Украины секон хендом как инструмент уничтожения национальных производств и развития контрабанды»;

— Фигель Р. Л., председателя военно — патриотического объединения «ВОЛЯ», зампредседателя территориальной обороны города Львова: «Роль Сороса в розвале Львовщины»;

— Стафанишина Р.З., председателя районной общины города Львова: «Развал ЖКХ Львовщины: цены и их коррупционные слагаемые»;

— Краинского А.В., ветерана спецслужб Украины, вице-президента Ассоциации карате Львовщины, члена организации Вымпел: «Подрыв системы национальной безопасности Украины структурами Дж.Сороса»

И приняли коллективное обращение к Президенту Украины и главе Львовского областного совета с ТРЕБОВАНИЯМИ:

— ЗАПРЕТИТЬ деятельность любых заграничных социально-экономических структур и фондов активность которых приводит к дальнейшему развалу экономики и социально-традиционных устоев Украины, в том числе всех структур Дж. Сороса, его фонда «Возрождение» и аффилированных с ними структур.

— ПРОВЕСТИ финансовый аудит деятельности структур Дж.Сороса, фонда «Возрождение» и аффилированных с ними структур.

— ЗАПРЕТИТЬ к ввозу в Украину любой продукции и услуг, которые могут быть предоставлены украинскими производителями.

— ОТКРЫТЬ уголовные дела на нынешних и бывших должностных лиц, которые давали и дают пустые обещания и гарантии населению Украины.

Также, нельзя не отметить, появления отклика среди граждан к этой угрозе проведением в регионах нашей страны пикетов против управления Украиной структурами Дж. Сороса и особенно примечательно появлением городских граффити «Сорос-ворог!», «Сорос-ганьба!», «Сорос — геть!» на тех заводах-гигантах, которые прекратили свою деятельность вследствие целенаправленной преступной деятельности Дж.Сороса и его друзей-соросят в Украине.

К сожалению в связи с введёнными сегодня ковид-граничениями во Львове конференцию вместо пресс-клуба «Украинская реальность» пришлось проводить в коммерческом офисе, но это никак не помешало плодотворной дискуссии.

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