Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле молитвы «Отче наш»

Главное: «Отче наш» — образец молитвы. В Господней молитве содержится все, что необходимо для духовной и физической жизни православного христианина.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в видеоблоге на Youtube-канале «Витражи».

«В православной традиции существуют тысячи молитв. Но среди них есть одна небольшая молитва, которая оставлена нам Самим Господом нашим Иисусом Христом. Эта молитва- „Отче наш“. Несмотря на ее краткость, эта молитва очень глубока по своему содержанию», — отметил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ напомнил слова священномученика Владимира (Богоявленского), который назвал молитву «воздухом для души».

Владыка Антоний объяснил, что в молитве «Отче наш» есть два главных аспекта, которые показывают, какой должна быть настоящая молитва.

«Первый аспект — направленность и содержание молитвы. Молитва „Отче наш“ показывает, что главной ценностью в жизни человека являются не какие-нибудь блага — будь они духовными или материальными — а нечто высшее — то есть, Сам Бог. Именно к Нему мы должны стремиться всей душой», — сказал митрополит Антоний.

Второй аспект указывает, что более действенной является общественная молитва.

«В Евангелии Господь говорит: „где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них“ (Мф 18:20). Именно поэтому в Господней молитве мы говорим: „Отче наш“, а не „Отче мой“. По замечанию святых отцов, и спасаемся мы вовсе не в отдельности друг от друга, не как отделенные и обособленные друг от друга личности, но только совместно, как единый богочеловеческий организм, будучи членами единого Тела Церкви, которая является Телом Господа нашего Иисуса Христа», — подытожил управделами УПЦ.

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