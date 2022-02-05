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Новости > Умерла почетная настоятельница Мукачевского монастыря УПЦ

Умерла почетная настоятельница Мукачевского монастыря УПЦ

Александра Кудрявцева
05.02.22 15:18
133
Умерла почетная настоятельница Мукачевского монастыря УПЦ

Главное: Отошла ко Господу почетная настоятельница древнего Мукачевского Свято-Николаевского монастыря игумения Епистимия (Щербан).

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, игумения Епистимия умерла 5 февраля на 86-м году жизни.

«Молимся об упокоении души усопшей игумении Епистимии. Глубоко скорбим о смерти достойной монахини, подвижницы древней Мукачевской епархии. Пусть Господь упокоит ее душу в Своем Царстве. Призываю всех священнослужителей Мукачевской Православной епархии Украинской Православной Церкви к усиленной молитве за новопреставленную игуменью. Вечная ей память!», — отметил митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор в соболезновании настоятельнице, сестрам монастыря, родным и близким матушки.

Чин отпевания игумении Епистимии совершит митрополит Феодор в понедельник, 7 февраля в 10.00 в Мукачевском Николаевском монастыре.

***

Игумения Епистимия (в миру Щербан Василиса Михайловна) родилась 14 июня 1935 года в селе Иза Закарпатской области.

В 1952 году поступила послушницей в скит от Липчанского женского монастыря в селе Иза, а в 1955 году перешла в Мукачевский Свято-Николаевский женский монастырь.

В 1959 году приняла иноческий постриг в Мукачевском монастыре с именем Архелая, в 1970 году постриг в мантию с именем Епистимия.

21 августа 1993 года была избрана настоятельницей Мукачевского Свято-Николаевского монастыря.

Благодаря организаторским способностям матушки Епистимии Мукачевская обитель за годы ее игуменства расцвела и пополнилась новыми насельницами. В 1998–2000 годах в обители были проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы.

Молитвенный, миссионерский, административный, научный и общественно-просветительский талант игумении Епистимии стали основой многих проектов, связанных с Мукачевским монастырем.

25-летнее управление Мукачевским монастырем игуменией Епистимией перелистнуло 650-летнюю страницу истории обители. Благодаря мудрому руководству игумении обитель стала выполнять функцию хранителя вероисповедного достояния Мукачевской епархии.

В тему: В Киеве в храме УПЦ почтят память и раскроют неизвестные факты о репрессированном духовенстве.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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