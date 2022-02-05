Американские военные нашли необычное применение робособакам

Главное: Американские пограничники начали тестирование роботов-собак производства компании Ghost Robots для патрулирования границы с Мексикой в труднодоступных для человека места.

Детали: Управление науки и технологий Министерства внутренней безопасности США тестирует четвероногих роботов компании Ghost Robots для охраны границы с Мексикой. Как сообщает «Экономическая правда», речь идет о патрулировании местности, где людям сложно работать из-за гор и пустынь с экстремальными температурами, например, в Эль-Пасо.

Роботы Ghost Robots Q-UGV успешно проходят все этапы тестов — они, наиболее вероятно, станут помощниками агентов таможенной и пограничной служб.

Планируется, что работы помогут выявлять контрабандистов, нелегалов, преступников и наркокурьеров.

Они, в частности, оснащены 360-градусной камерой, тепловизорами, приборами ночного видения, камерой масштабирования и различными датчиками.

При этом конкретные сроки развертывания роботов на границе пока не сообщаются.

Отметим, что ранее компания Ghost Robots оснащала робособак беспилотной винтовкой специального назначения, которая может с высокой точностью стрелять на расстояние до 1200 метров. Но основная цель их использования на границе — патрулирование.

Роботы Q-UGV от Ghost Robots уже закупили армия США, ВВС и Корпуса морской пехоты.

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