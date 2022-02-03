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Новости > Ученые сделали неожиданное открытие о распространении коронавируса

Ученые сделали неожиданное открытие о распространении коронавируса

Агата Кловская
03.02.22 15:19
466
Ученые сделали неожиданное открытие о распространении коронавируса

Главное: Симптомы коронавируса начинают появляться у заразившихся людей всего через два дня, что намного быстрее, чем ожидалось. Ученые заявили, что результаты исследования подчеркивают важность правильного ношения масок — так, чтобы они закрывали не только рот, но и нос.

Детали: Первое в мире исследование, в котором добровольцы были преднамеренно заражены COVID-19, показало, что симптомы начинают появляться всего через два дня, что намного быстрее, чем ожидалось. При этом больные становятся источниками инфекции и заражают окружающих.

Ранее ученые оценивали инкубационный период коронавируса в пять дней, передает Би-би-си. Исследование показало, что уровни вируса Sars-Cov-2 в носу и горле достигают пика через пять дней, хотя участники оставались заразными в среднем в течение девяти дней и максимум 12 дней после заражения.

Исследователи заявили, что их результаты подтверждают рекомендации о том, что люди должны находиться на карантине в течение 10 дней после появления первых симптомов или положительного теста на коронавирус.

Исследование проходило в специальном отделении больницы Royal Free Hospital в Лондоне. 18 из 34 добровольцев в возрасте от 18 до 29 лет заразились после введения низкой дозы исходного штамма Sars-Cov-2 через капли в нос. Ни у кого не было серьезных симптомов, хотя 13 человек временно потеряли обоняние. Только у одного участника эксперимента потеря обоняния наблюдалась и через шесть месяцев.

«Наше исследование раскрывает некоторые очень интересные клинические данные, особенно в отношении короткого инкубационного периода вируса и чрезвычайно высокого выделения вируса из носа», — сказал руководитель исследовательской группы Кристофер Чиу, профессор инфекционных заболеваний в Имперском колледже Лондона.

Высокие уровни вирусной инфекции появлялись сначала в горле и почти сразу же в носу, достигая пика через пять дней. К этому моменту основным источником заражения становилась слизистая носоглотки.

Ученые заявили, что результаты подчеркивают важность правильного ношения масок — так, чтобы они закрывали не только рот, но и нос. Исследование также показало высокую эффективность экспресс-тестов на коронавирус, которые, по словам профессора Чиу, хорошо коррелируют с наличием вируса.

«Несмотря на то, что в первые день или два они могут быть менее точными, но если использовать их правильно и часто, а также немедленно принимать меры в случае положительного результата, это очень поможет в борьбе с распространением вируса», — сказал он.

Его коллега из Имперского колледжа профессор Венди Барклай считает, что, хотя в отсутствие массового тестирования самоизоляция на 10 дней была правильной тактикой, результаты исследования позволяют сократить срок карантина до пяти дней — если в течение двух последующих дней тесты на коронавирус окажутся отрицательными.

Первоначально исследование было начато, чтобы помочь протестировать экспериментальные вакцины, еще до того, как Pfizer и BioNTech в конце 2020 года объявили о разработке эффективного препарата.

Джонатан Ван-Там, заместитель главного санитарного врача Англии, считает, что исследование предоставило врачам больше ключевых данных о вирусе. По его мнению, дальнейшие эксперименты с участием людей могут использоваться для ускорения разработки других вакцин против коронавируса и противовирусных препаратов.

Эндрю Кэтчпол, главный научный сотрудник компании hVivo, принимавшей участие в исследовании, заявил, что, хотя ученые сосредоточились на исходном штамме Sars-Cov-2, и между ним и другими вариантами существуют различия в трансмиссивности, за защиту от вируса отвечают одни и те же факторы. Иначе говоря, результаты остаются ценными и для других вариантов — Дельты и Омикрона.

В тему: Ученый рассказал, как чаще всего люди заражаются коронавирусом.

Тэги: ученые, Украина, здоровье, мир, наука, заражение, коронавирус

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