Нардеп Трухин прокомментировал скандальное видео с места ДТП

Главное: Народный депутат Украины Александр Трухин, который попал в скандал с пьяным ДТП, принес извинения за свое поведение. Он также заявил о готовности нести ответственность.

Детали: Народный депутат Александр Трухин прокомментировал разгоревшийся скандал после публикации видео с места ДТП с его участием. В частности, он заявил о готовности отказаться от мандата народного депутата, пишет Интерфакс-Украина.

«Я осознаю свою политическую ответственность и понимаю решение своих однопартийцев и коллег по фракции... Я не скрываю, что хотел поскорее уйти с места аварии. Я осознавал свой статус народного депутата, и предусматривал публичный резонанс, к которому приведет авария независимо от того, виноват ли я или нет. Я не убежал и не скрывался с места аварии еще до прибытия полицейских, а хотел уйти, когда уже была оказана помощь всем участникам ДТП. Если команда и ситуация вынудит сложить мандат, я готов понести и эту ответственность», — заявил Трухин.

Депутат отметил, что ему «искренне жаль, что он оказался в эпицентре этого скандала».

«Что касается моего поведения на месте аварии. Мне стыдно. В состоянии шока я действительно наговорил много глупостей, которые в обычном состоянии я бы не повторил. Я хотел бы извиниться перед всеми, кого коснулась моя реакция в шоковом состоянии», — подчеркнул он.

Трухин добавил, что его поведению «вряд ли есть оправдание».

«Я понимаю, что сейчас многих возмущают эмоции и желание приписать мне все возможные преступления, но я не давал никому взятки, не брал взятки, и, слава Богу, в результате аварии все остались живы и здоровы», — сказал он.

Нардеп также сообщил, что в течение последних пяти месяцев в полной мере «сотрудничал с правоохранителями, проводил следственные мероприятия, давал показания и предоставил сотрудникам ГБР и Национальной полиции всю информацию».

«И, если нужно, готов пройти это еще раз до завершения расследования», — подытожил он.

В тему: Участника резонансного ДТП Александра Трухина исключили из партии после появления видео с нагрудных камер полицейских.

Также на него завели дело.