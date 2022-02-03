В «Киевстаре» произошел масштабный сбой

Главное: У оператора мобильной связи «Киевстар» сегодня, 3 февраля, произошел масштабный сбой. Клиентам обещают компенсацию.

Детали: Сегодня, 3 февраля оператор мобильной связи «Киевстар» заявил о глобальном сбое. У пользователей возникали проблемы со связью и проверкой средств на счете. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

«Уважаемые абоненты, сегодня у части клиентов подписки могли наблюдаться временные сложности при звонках на другие номера в сети „Киевстар“ и 466», — говорится в сообщении.

Вместе с тем стало известно, что примерно с 10:30 утра сервис звонков на другие номера сети «Киевстар» снова заработал. Пользователям, которые столкнулись с соответствующими сбоями, обещают компенсации.

«Мы предусмотрели компенсации для абонентов, столкнувшихся с такими сложностями. Они будут начисляться автоматически», — добавляют в сообщении.

В пресс-центре добавляют, что сейчас горячая линия поддержки «Киевстара» перегружена, клиентам обещают ответить в ближайшее время на все вопросы в соцсетях.

В тему: В мае 2020 года произошел масштабный сбой у мобильного оператора «Киевстар».