СМИ рассказали о «бизнесе» Ровшана Тагиева, который якобы выдает себя за лидера азербайджанской общины в Украине

В Украине якобы создана целая сеть фиктивных организаций и ассамблей, цель которых — «легализовать» деятельность Ровшана Сурхая Оглу Тагиева, предположительно фигурировавшего в уголовных делах и мошенничестве. Как сообщает «Антикор» , Ровшан Тагиев называет себя лидером азербайджанской общины в Украине, председателем Ассамблеи национальностей Украины, сопредседателем Ассамблеи диаспоры мира в США, председателем Украинской ассамблеи наций и других организаций без офисов, штата и какой-либо деятельности.

«Единственная задача этих структур — предоставлять Тагиеву некий официальный статус для решения собственных материальных вопросов и служить витриной для поиска спонсоров и кредиторов», — пишет «Антикор» .

По данным журналистов, «большинство публичных мероприятия этих „ассамблей“ — фуршеты, на которых Тагиев присутствует в статусе свадебного генерала, „красуется в президиуме, выступает, фотографируется и просит приглашение на следующее мероприятие“. Частое фотографирование со знаменитостями и политиками Тагиев использует для того, чтобы казаться влиятельнее и статуснее. Благодаря селфи с известными людьми (с которыми в 99% случаев даже не знаком) он демонстрирует собственную значимость землякам и потенциальным спонсорам».

Как утверждается, основной деятельностью Тагиева якобы является занимать деньги у одних влиятельных людей, чтобы отдавать долги другим влиятельным людям. «Если в займе отказывают, Тагиев прибегает к шантажу и угрожает своими связями из 90-х. Сам он не раз фигурировал в уголовных делах. Например, его называли партнером начальника департамента платежных систем НБУ Сергея Шацкого, которого СБУ арестовала в 2017 году. Согласно записям Единого центра обработки судебных решений, Шевченковский и Голосеевский районные суды, а также Шевченковский райотдел Государственной исполнительной службы города Киева в разное время рассматривали как минимум 6 производств, по которым Тагиеву предъявлялись финансовые и имущественные претензии. В том числе со стороны бывших партнеров и земляков», — пишет издание.

«СМИ называют Тагиева политическим приспособленцем и «мастером переобувания». Так, во время Евромайдана он на чужом «Бентли» протаранил одну из баррикад в центре Киева. Тагиев избежал гнева митингующих, заявив, что он известный активист и спешит на заседание Рады Майдана. Хотя несколькими днями ранее публично выступил с официальным заявлением от имени одной из своих организаций в поддержку режима Януковича.