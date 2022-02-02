В Киеве зафиксирован коронавирусный антирекорд

Главное: За день в столице зафиксировали почти 2,5 тысячи новых случаев коронавируса. Это максимальный показатель с начала пандемии.

Детали: В Киеве накануне зафиксировали 2 499 новых случаев коронавируса, 14 человек скончались. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в среду, 2 февраля.

При этом среди новых больных более 300 детей: 169 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 179 мальчиков от месяца до 17 лет. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (428), Оболонском (343) и Деснянском (308) районах.

За день госпитализировали 114 больных коронавирусом и 140 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в Киеве уже 370 492 подтвержденных случаев коронавируса, 8 524 больных умерли, выздоровели 337 860 киевлян, из них 995 накануне.

В тему: За минувшие сутки коронавирусом в Украине заболели 35 014 людей. Умерли 204 больных.