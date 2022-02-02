«Динамо» продолжает разгружаться

Главное: Киевское «Динамо» продало защитника Артема Шабанова в венгерский «Фехервар». Он станет уже четвертым представителем Украины в венгерском клубе.

Детали: Киевское «Динамо» и венгерский «Фехервар» договорились о трансфере защитника чемпионов Украины Артема Шабанова. По данным СМИ, футболист подпишет с новой командой контракт на 2,5 года. Сумма трансфера не сообщается, однако авторитетный портал Transfermarket оценивает игрока в 1,2 млн евро.

Уже сегодня венгерский клуб должен представить экс-игрока сборной Украины своим болельщикам.

Примечательно, что Шабанов станет уже четвертым украинцем в составе «Фехервара». Ранее клуб приобрел Ивана Петряка и Евгения Макаренко, а также арендовал у того же «Динамо» Богдана Леднева.

Шабанов является воспитанником Динамо. За киевлян он отыграл 58 матчей. Кроме того, выступал за Волынь, Сталь и Олимпик и польскую Легию.

В тему: Киевское «Динамо» отдало в аренду двух своих форвардов. Владислав Супряга будет выступать в Италии за «Сампдорию», а венесуэлец Эрик Рамирес отправился в Испанию в хихонский «Спортинг».