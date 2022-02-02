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Новости > В Кропивницком УПЦ прославит двух местночтимых святых

В Кропивницком УПЦ прославит двух местночтимых святых

Александра Кудрявцева
02.02.22 13:10
133
В Кропивницком УПЦ прославит двух местночтимых святых
Главное: В Кропивницком 6 февраля состоится прославление в лике святых священномучеников Платона Купчевского и Николая Виноградова.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ на пресс-службу Кировоградской епархии, праздничное богослужение в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы совершит сонм архиереев УПЦ.
 
Канонизация святых состоится во время праздничной Божественной литургии 6 февраля в 09.00.
 
Решение о прославлении в пределах Кировоградской епархии УПЦ священномучеников Николая и Платона пресвитеров с установлением дня их памяти — 15 июня принял Священный Синод УПЦ 17 августа 2021 года.
 
Священномученик Платон Виноградов родился в селе Оржиполь на Одесчине в 1866 году в семье священника. По окончании Одесской духовной семинарии служил в сёлах на Кировоградщине: сначала в селе Николаевка, затем в селе Любомировка. В 1903 году стал настоятелем собора Рождества Пресвятой Богородицы в Елисаветграде (ныне Кропивницкий).
 
В июне 1923-го был арестован, но вскоре освобождён. С 1926 года служил в Петропавловской кладбищенской церкви. В июле 1929 года отец Платон был вновь арестован и опять отпущен.
 
16 января 1931 произошёл третий арест. 2 января 1932 года священника приговорили к трём годам ссылки и отправили в Северный край. Дальнейшая судьба неизвестна.
 
Священномученик Николай Купчевский родился в 1868 году в Тирасполе. Сын священника, с 1883-й по 1889 года он получал духовное образование в Кишинёве. С 1912 года стал настоятелем Петропавловского кладбищенского храма в Зиновьевске (ныне Кропивницкий). В 1926 году был арестован, два месяца провёл в тюрьме, затем освобождён.
 
15 января 1931 года отца Николая арестовали. В этот же день и в следующий были задержаны ещё 15 священнослужителей Зиновьевского округа. Всех их обвиняли в контрреволюционной деятельности и антисоветской агитации.
 
14 декабря 1931 года отец Николай был приговорён к трём годам ссылки и отправлен в Северный край. Дальнейшая судьба неизвестна.
 
** Канонизация — это действие, посредством которого Церковь подтверждает святость того или иного подвижника, тем самым «узаконивая» его почитание в народе.
 
В тему: В Кропивницком освятили молитвенную комнату УПЦ в СИЗО, где отбывали срок новомученики.

Тэги: Кропивницкий, святые, УПЦ

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