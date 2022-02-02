На нардепа Трухина завели дело

Главное: На народного депутата Украины Александра Трухина завели дело. Правоохранители расследуют попытку нардепа дать взятку правоохранителям.

Детали: Против народного депутата Александра Трухина открыли дело. Об этом РБК-Украина сообщили в Офисе генерального прокурора (ОГП).

В ведомстве уточнили, что досудебное расследование поручено проводить детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

«Генеральный прокурор внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о предложении предоставления народным депутатом неправомерной выгоды должностному лицу правоохранительного органа. Уголовное производство начато по ч.1 ст. 369 УК Украины», — отметили в ОГП.

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