Названы главные области-претенденты на переход в «красную» зону карантина

Главное: Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал шесть областей, которые в ближайшее время могут перейти в «красную» зону карантина. В этих регионах наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация.

Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. В Министерстве здравоохранения назвали области-кандидаты на «красную» зону.

Об этом шла речь на брифинге главного санитарного врача Игоря Кузина.

По его словам, в «красную» зону в ближайшее время могут перевести такие области:

— Волынскую;

— Донецкую;

— Житомирскую;

— Закарпатскую;

— Одесскую;

— Сумскую.

Кузин отметил, что в этих областях наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация.

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