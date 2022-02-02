Названы главные области-претенденты на переход в «красную» зону карантина

Главное: Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал шесть областей, которые в ближайшее время могут перейти в «красную» зону карантина. В этих регионах наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация.
Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. В Министерстве здравоохранения назвали области-кандидаты на «красную» зону.
Об этом шла речь на брифинге главного санитарного врача Игоря Кузина.
По его словам, в «красную» зону в ближайшее время могут перевести такие области:
— Волынскую;
— Донецкую;
— Житомирскую;
— Закарпатскую;
— Одесскую;
— Сумскую.
Кузин отметил, что в этих областях наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация.
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