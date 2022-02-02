Медики заявили, что энергетики могут спровоцировать остановку сердца

Главное: Энергетики вредны для здоровья. Они могут привести к остановке сердца.

Детали: Энергетики, если их употреблять в чрезмерных объемах, могут привести к трагическим последствиям. Об этом заявили эксперты из Анатолийского журнала кардиологии (Турция).

Медики говорят, что у человека, который пьет их слишком много, может внезапно остановиться сердце.

Информируется: «Эти напитки опасны из-за большой концентрации кофеина, который получают из растения под названием гуарана. В нем содержится двойная доза стимулирующего вещества».

Подчеркивается: «Риск коллапса сердечной мышцы увеличивается, когда человек смешивает энергетик с алкоголем».

Отмечается, что сердце останавливается из-за сильной аритмии: патологии, нарушающей частоту, ритмичность и последовательность его работы – при этом состоянии мышца бьется слишком быстро, либо чересчур медленно.

Резюмируется, что таким пациентам следует восстановить сердечный ритм, чтобы предотвратить риск летального исхода.

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