Стало известно о новой угрозе в результате борьбы с коронавирусом

Главное: В ВОЗ заявили о новой угрозе в результате борьбы с коронавирусом. Десятки тысяч тонн дополнительных отходов создали огромную нагрузку на системы управления.

Детали: Всемирная организация здравоохранения предупредила, что огромное количество отходов, образующихся в ходе борьбы с пандемией COVID-19, представляет угрозу для здоровья людей и окружающей среды. Об этом сообщает Phys.

В докладе ВОЗ сообщается, что в то время как страны в спешном порядке закупали средства индивидуальной защиты (СИЗ), чтобы справиться с кризисом, меньше внимания уделялось безопасной и устойчивой утилизации медицинских отходов, связанных с COVID-19.

В докладе рассматривались 1,5 млрд единиц — примерно 87 тысяч тонн — средств индивидуальной защиты, закупленных в период с марта 2020 года по ноябрь 2021 года и отправленных в страны через систему ООН — небольшая часть от общего глобального объема.

«Абсолютно жизненно важно обеспечить медицинских работников необходимыми СИЗ. Но также крайне важно обеспечить безопасное использование этих средств без воздействия на окружающую среду», — заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Кроме того, было отгружено более 140 миллионов тест-наборов, что может привести к образованию 2 600 тонн в основном пластиковых неинфекционных отходов и 731 тысяча литров химических отходов.

В ВОЗ подчеркнули, что приблизительно 97% пластиковых отходов от тестов сжигается, а первые восемь миллиардов доз вакцины от COVID-19, введенные во всем мире, привели к образованию 144 тысяч тонн дополнительных отходов, таких как шприцы, иглы и защитные коробки.

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