Путин признался, почему боится вступления Украины в НАТО

Главное: Владимир Путин опасается, что вступление Украины в НАТО подорвет безопасность России. По его словам, после этого Украина попытается вернуть оккупированный Крым силовым путем.

Детали: Президент России Владимир Путин уверен, что вступление Украины в НАТО якобы подрывает безопасность российской стороны. По его мнению, Запад должен решать вопросы безопасности с учетом интересов всех сторон. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

«Мы зачем подписывали (с НАТО) соответствующие договоры в Стамбуле и Астане? Где написано, что ни одна страна не может обеспечивать свою безопасность за счет других. Ну, вот мы говорим, что принятие Украины в НАТО подрывает нашу безопасность и просим обратить внимание», — отметил Путин.

Он также заявил, что политика открытых дверей в НАТО нигде не закреплена.

«Где она прописана? Нигде... Надо найти способ обеспечить безопасность и интересы всех сторон: и Украины, и европейских стран, и России», — добавил Путин.

Президент России Владимир Путин также высказал опасение, что после вступления в НАТО Украина попытается вернуть оккупированный Крым силовым путем. По его мнению, в этом случае РФ придется воевать со всем Альянсом.

«Следующий шаг — это Украина, ее надо принять в НАТО. Внимательно послушайте, что я скажу. В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем», — сказал Путин.

Он добавил, что об этом публично не говорят, однако в документах это написано. Российский лидер предложил представить, что Украина вступила в НАТО и начала военную операцию в Крыму или на Донбассе.

«Это суверенная российская территория, вопрос для нас в этом смысле закрыт... Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну, кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет», — подчеркнул Путин.

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