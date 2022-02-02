Стало известно о небывалой пользе яблок

Главное: Яблоки очень полезны для здоровья. Они снижает вероятность возникновения рака.

Детали: Российский нутрициолог Надежда Цапкина рассказала о пользе яблок. Ее цитируют местные СМИ.

Сообщается, что эти фрукты богаты витаминами A, С, В1, В2, РР и Е, магнием, фосфором, йодом, железом, селеном, калием, кальцием, цинком.

Отмечается, что их употребление снижает вероятность возникновения рака, улучшает память, укрепляет иммунитет, улучшает эластичность сосудов.

Она говорит: «За счет витаминов группы В (рибофлавина, тиамина и витамин В-6), поддерживается здоровье нервной системы».

В то же время специалист информирует: «Однако употребление яблок в больших количествах может способствовать повреждению зубной эмали и стать причиной кариеса».

По ее словам, цианид – яд, содержащийся в семенах яблоках, поэтому их лучше есть без семян.

Резюмируется, что в день рекомендуется съедать не более двух средних яблок, а отдавать предпочтение лучше зеленым фруктам.

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