Всемирный день водно-болотных угодий: какой праздник отмечается 2 февраля

Сегодня, 2 февраля 2022 года, в мире и Украине отмечают Всемирный день водно-болотных угодий и Ефимов день.

Всемирный день водно-болотных угодий

Согласно «Рамсарской конвенции», подписанной в 1971 году, ежегодно отмечается Всемирный день водно-болотных угодий. В этот день в иранском Рамсаре был принят этот документ. Главной целью конвенции определена защита водно-болотных угодий, вносящих свой вклад в устойчивое развитие биосферы.

Болота являются важным звеном в круговороте воздуха. Болотные растения обогащают воздух кислородом, а торф, поглощая вредные вещества и связывая СО2, воздействует на снижение парникового эффекта. Помимо этого, болота являются средой обитания водоплавающих птиц и хранилищем пресной воды.

Целью разноплановых мероприятий по всей планете, является привлечение внимания органов власти, общественности к проблемам устойчивого развития водно-болотных угодий.

Тот факт, что с 1971 года к настоящему времени число стран, присоединившихся к Конвенции, возросло с 18 до 160, свидетельствует о том, насколько глобальный характер имеют вопросы сбережения и рационального использования болотных угодий. Сейчас на Земле под охраной находится около 570 миллионов га заболоченных территорий, что составляет 6% площади суши.

Ефимов день

Название праздника берет начало от церковного дня чествования святого Евфимия Великого, прославившегося своим смирением и любовью к Господу в 5 веке. С юности Евфимий посвятил себя церкви, постригся в монахи, заслужил должность пресвитера.

После 30 лет, желая остаться наедине с Богом, тайно покинул монастырь и ушел в пустыню предаваться молитвам в безмолвии. Всевышний наделил святого способностью исцелять больных молитвой и Евфимий помогал нуждающимся. Также он основал лавру на месте своей обители.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День самообновления;

- День сурка;

- День ежа;

- День осведомлённости о ревматоидном артрите.