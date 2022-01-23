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Новости > Глаза оказались не только зеркалом души, но и смерти

Глаза оказались не только зеркалом души, но и смерти

Агата Кловская
23.01.22 11:11
563
Глаза оказались не только зеркалом души, но и смерти

Главное: Ученые из Китая установили, что разница между биологическим возрастом сетчатки глаза и реальным возрастом человека является признаком повышенного риска смерти.

Детали: Ученые из китайской Академии медицинских наук провинции Гуандун установили, что состояние сети мелких сосудов может быть надежным индикатором общего состояния системы кровообращения и мозга. Как сообщает Lenta.ru, они использовали алгоритмы машинного обучения, чтобы попробовать предсказать возраст человека по состоянию его глаз.

Базой данных послужили 80169 изображений глазного дна, которые были получены ранее от 46969 добровольцев в возрасте от 40 до 69 лет во время исследования в Великобритании.

Выяснилось, что алгоритм способен определить возраст человека со средней точностью до трех лет.

Также ученые отметили, что разрыв между биологическим возрастом сетчатки и реальным возрастом оказался ассоциирован со смертью. Для этого они в течение 11 лет наблюдали за состоянием сетчатки 36 тыс. человек возрастом от 40 до 69 лет. За это время умер 1871 человек. Причиной смерти наибольшего числа из них стал рак. У них была обнаружена сетчатка, состояние которой не соответствовало их биологическом возрасту.

По подсчетам исследователей, каждый год такого разрыва увеличивает риск смерти на 2-3%.

Они объяснили это тем, что подобные проблемы возникают в связи с повреждением ее нервов, а также кровеносных сосудов.

Такие последствия могут быть вызваны рядом факторов, например гипертонией, высоким уровнем сахара и холестерина в крови, неправильным питанием или же ожирением. В таком случае нездоровая форма сетчатки является отражением не всегда видимых проблем со здоровьем.

В тему: Осенью 2005 года доктор Пол Митчелл и его коллеги из Университета Сиднея в Австралии выяснили, что по изменениям и повреждениям кровеносных сосудов в глазах пациентов можно предсказать вероятность инсульта.

Тэги: Китай, здоровье, смерть, наука, глаза, исследование, возраст

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