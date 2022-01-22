Ученые нашли крайне необычное сырье для производства экологичной резины и пластика

Главное: Ученые из Великобритании и США создали новую группу полимеров из полностью экологически чистого сырья. Революционный материал сохраняет свойства обычного пластика, но при этом может разлагаться и перерабатываться.

Детали: Ученые из Бирмингемского и Дьюкского университетов создали два новых полимера, один из которых тянется, как резина, а другой — жесткий, но пластичный, как большинство коммерческих пластмасс. Как сообщает Lenta.ru, при этом вместо нефтехимического сырья в качестве строительных элементов они использовали соединения, состоящие из сахарных спиртов.

Исследователи рассчитывают, что в будущем экологичный пластик сможет составить конкуренцию уже существующему обычному пластику. При этом полимеры можно смешивать между собой, что является существенным преимуществом при переработке.

В то же время, как признал доктор Коннор Стаббс, «пластмассы на основе бензина исследовались десятилетиями, поэтому догнать их огромная проблема».

Профессор Эндрю Дав рассказал, что ученым необходимо поработать над снижением затрат на производство пластика из сахара и изучить его влияние на окружающую среду. «В долгосрочной перспективе вполне возможно, что эти виды материалов могут заменить пластмассы нефтехимического происхождения, которые не разлагаются в окружающей среде», — заключил ученый.

В тему: В августе 2020 года основатели природоохранного фонда EarthEcho International Филипп Кусто и Ашлан Брок рассказали о мусорном острове, который образовался в водах Тихого океана. По размеру он равен площади Франции или штата Техас.

Спустя год нидерландские ученые обнаружили, что пластик создал новую экосистему. Она стала домом для целого ряда организмов, от морских животных до бактерий, которые его «поедают». Они назвали эту среду обитания термином «пластосфера».