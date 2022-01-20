Протестные акции против Сороса и «приспешников» движутся регионами Украины

После Львова, Киева и Ужгорода против Сороса сегодня митингует Волынь. Как сообщает FromUA со ссылкой на «Персона», 20 января 2022 года более 50 активистов общественной организации «Национальная ассамблея патриотов Украины» провели пикет на Киевском майдане города Луцк.

Перед зданиями Волынского областного совета и Волынской областной администрации пикетчики развернули плакаты: «Нет внешнему управлению Украиной!», «Сорос — враг Украины!», «Соросята — предатели Украины!», «Украина без Сороса!», «Сорос — вон из Украины!».

Основные требования активистов НАПУ те же: это выгнать из Украины организации и фонды, связанные с Джорджем Соросом, а также отстранить от власти всех его ставленников.

Также участники пикета призывают воспользоваться передовым опытом тех стран, которые запретили у себя на территории деятельность организаций финансируемых Джорджем Соросом.