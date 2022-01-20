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Новости > В Минздраве рассказали, сформирован ли иммунитет при наличии антител

В Минздраве рассказали, сформирован ли иммунитет при наличии антител

Агата Кловская
20.01.22 16:18
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В Минздраве рассказали, сформирован ли иммунитет при наличии антител

Главное: Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что наличие антител не означает, что у человека полностью сформировался иммунитет от коронавиурса. Вместе с тем, их отсутствие не означает, что человек совсем не защищен.

Детали: Частные лаборатории предлагают определить наличие антител к COVID-19 перед прививкой якобы для того, чтобы сделать выводы относительно своего иммунитета. Впрочем, наличие антител не означает, что у человека уже полностью сформированный иммунитет. Об этом в Facebook написал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Вместе с тем, их отсутствие не означает, что человек совсем не защищен, ведь антитела — не единственное звено иммунной защиты.

«Наличие антител не означает, что у человека уже полностью сформированный иммунитет к COVID-19», — сообщил Кузин.

По его словам, тест на антитела показывает лишь то, что человек болел COVID-19 или привит против него. Пока неизвестно, какое именно количество антител обеспечивает адекватную защиту. У многих из переболевших COVID-19 вообще не обнаружили антитела.

Бороться с инфекцией помогают и Т-лимфоциты, или Т-клетки. Антитела в первую очередь не дают вирусу проникнуть в клетку. Если ему это все же удастся, то в борьбу вступают Т-лимфоциты.

Они помогают организму быстро обезвредить зараженные вирусом клетки и победить болезнь, а также стимулируют создание антител.

«К сожалению, сам факт того, что вы переболели и у вас есть антитела, не гарантирует того, что вы не инфицируетесь снова. Впрочем, если после болезни вы вакцинируетесь, то это вдвое улучшит ваши шансы не заразиться повторно», — сообщил Кузин.

Он отметил, что результаты тестирования на антитела не являются основанием для формирования сертификата о выздоровлении от COVID-19.

В тему: Минздрав предупреждает о начале вспышки коронавируса в Украине.

Тэги: общество, здоровье, иммунитет, антитела, новости Украины, коронавирус, Игорь Кузин

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