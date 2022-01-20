В Киеве вновь фиксировали загрязнение воздуха

Главное: В Киеве загрязнен воздух. Данные за 10-15 января.

Детали: Качество воздуха в Киеве вновь ухудшилось. Об этом сообщает Центральная геофизическая лаборатория имени Бориса Срезневского.

Данные приводятся за 10-15 января.

В украинской столице фиксировали превышение предельно допустимых концентраций среднесуточного содержания опасных веществ в воздухе.

Как информируется, данные о превышении концентрации опасных веществ в воздухе было собраны в ходе наблюдений ученых на стационарных постах в разных уголках города.

Так, на 14 стационарных постах за данный период было отобрано и проанализировано полторы тысячи проб воздуха.

Оказалось: «Было обнаружено превышение допустимой концентрации зависших веществ в 1,0-1,2 раза на Бессарабской площади во все дни наблюдений, диоксида азота – в 4,1 раза – на площади Победы 10 и 11 января; в 3,0-3,9 раза – на улицах Семена Скляренко, Попудренко, Каунасской, площадях Демеевской и Бессарабской, проспекте Победы (район метро «Святошино»), Оболонском проспекте; в 2,2-2,9 раза – на улице Академика Стражеско (пересечение с бульваром Вацлава Гавела), улице Александра Довженко (район метро «Шулявская»)».

Сообщается, что на проспекте Науки возле метеоплощадки обсерватории превышений не зафиксировано.

Информируется: «На проспекте Победы, Бессарабской площади, улицах Александра Довженко, Каунасской и площади Победы было зафиксировано превышение максимально допустимой концентрации формальдегида в воздухе в 2,1-2,4 раза, на других постах обсерватории этот показатель находился на уровне 1,0-1,9 раза».

Резюмируется: «В целом по сравнению с предыдущей неделей в воздухе несколько снизилось содержание формальдегида, диоксида азота, оксида углерода».

В тему: Ученые назвали две страны, в которых совершенно невозможно дышать.