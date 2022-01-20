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Новости > Ученые выявили необычную черную дыру

Ученые выявили необычную черную дыру

Агата Кловская
20.01.22 19:33
24
Ученые выявили необычную черную дыру

Главное: Найдена черная дыра, которая создает звезды. Ее обнаружил телескоп «Хаббл».

Детали: Ученые с помощью телескопа «Хаббл» нашли необычную черную дыру, которая создает звезды. Об этом пишет издание Nature.

Отмечается, что исследователи космоса обнаружили мост из горячего газа, соединяющий черную дыру в центре карликовой галактики Henize 2-10 и ближайшую область звездообразования.

Сообщается, что данные о скорости истечения газа из черной дыры и возрасте звезд указывают на причинно-следственную связь между ними.

Информируется, что черная дыра не подавляет, а стимулирует звездообразование вокруг себя.

Был обнаружен отток газа от черной дыры к области рождения ярких звезд.

В публикации говорится: «Карликовая галактика Henize 2-10 находится в 30 миллионах световых лет от нас, в южном созвездии Пиксид. Количество звезд в ней примерно в десять раз меньше, чем в Млечном Пути, а в центре находится массивная черная дыра».

В статье сказано, что в связи с этим десять лет назад эта маленькая галактика уже оказывалась в центре внимания астрономов в связи с дискуссией о возможности образования массивных черных дыр внутри непропорционально маленьких галактик.

В NASA рассказали: «С самого начала было понятно, что в Henize 2-10 происходит что-то необычное. Теперь «Хаббл» предоставил четкую картину связи между черной дырой и соседней областью звездообразования».

Как говорят ученые, на изображении центральной области карликовой галактики Henize 2-10 со вспышкой звездообразования прослеживается истечение, или мост горячего газа, соединяющий массивную черную дыру галактики и область звездообразования, находящуюся на расстоянии 230 световых лет от нее.

Эксперты думают, что несколько миллионов лет назад поток горячего газа врезался в плотное газовое облако и растекся, как вода из шланга, ударившаяся о насыпь грязи.

Кроме этого исследователи акцентируют внимание: «Теперь скопления молодых звезд выстраиваются перпендикулярно потоку, отмечая путь его распространения. Данные спектроскопии указывают на то, что поток газа двигался со скоростью около 1,6 миллиона километров в час».

Исследователи рассказывают: «Henize 2-10 находится достаточно близко, на расстоянии всего 30 миллионов световых лет, чтобы «Хаббл» смог очень четко зафиксировать как изображения, так и спектроскопические свидетельства истечения из черной дыры».

Подчеркивается: «Сюрпризом стало то, что вместо того, чтобы подавлять звездообразование, черная дыра провоцирует рождение новых звезд. В более крупных галактиках обычно наблюдается противоположный эффект (материал, падающий на черную дыру, уносится окружающими магнитными полями, образуя пылающие струи плазмы) джеты, движущиеся со скоростью, близкой к скорости света. Газовые облака, находящиеся на пути джетов, разогреваются выше предела возможного образования звезд».

Резюмируется: «В случае с менее массивной черной дырой в Henize 2-10 и ее более мягким истечением газ сжат ровно настолько, чтобы вызвать новое звездообразование».

В тему: Появилось видео полета потенциально опасного астероида 1994 PC1.

Тэги: черная дыра, мир, NASA, космос, наука

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