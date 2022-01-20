Стало известно, что происходит в торговле между Украиной и Арменией

Главное: Торговля между Украиной и Арменией за прошлый год увеличилась по всем направлениям.

Детали: Товарооборот между Украиной и Арменией по итогам 2021 года увеличился на 24% и составил $159,9 млн. Как сообщил Временный поверенный в делах Украины в Республике Армения Денис Автономов в комментарии AnalitikaUA.net, украинский экспорт в Армению увеличился на 19,47% и составил $135,46 млн.

В свою очередь, армянский импорт в Украину увеличился на 35,29% и составил $13,48 млн.

В тему: В сентябре 2021 года в Армении реализовывается социальный проект Союза армян Украины по открытию зарядных станций для электромобилей, в стране уже открылись 24 электрозаправки от армян Украины.

В ноябре того же года посол Армении в Украине Владимир Карапетян в рамках встречи с президентом УСПП Анатолием Кинахом заявил, что Армения заинтересована в том, чтобы диверсифицировать поставки на свой рынок зерновых и кукурузы, что автоматически скажется на еще большем увеличении товарооборота.