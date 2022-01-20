Новые штаммы коронавируса смогут обходить действие вакцин, — ООН

Главное: По словам главы Генасамблеи ООН Абдуллы Шахида, новые штаммы коронавируса могут быть более смертоносными и смогут обходить действие вакцин. Это угрожает свести на нет весь прогресс, полученный за последние два года.

Детали: Глава Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид на заседании Генасамблеи заявил, что новые штаммы коронавируса угрожают достигнутому прогрессу вакцинации. В частности, те варианты вируса, которые могут появиться в будущем.

«Новые варианты будут появляться, некоторые из них могут быть более смертельными или способными обходить действие вакцин. Это угрожает свести на нет весь прогресс, которого мы достигли за минувшие два года», — заявил глава Генассамблеи ООН.

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