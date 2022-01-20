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Новости > День автономной республики Крым: какой праздник отмечается 20 января

День автономной республики Крым: какой праздник отмечается 20 января

Агата Кловская
20.01.22 05:36
56
День автономной республики Крым: какой праздник отмечается 20 января

Сегодня, 20 января 2022 года, в мире и Украине отмечают День автономной республики Крым и Всемирный день любителей сыра.

День автономной республики Крым

В этот день в 1991 году большинство крымчан на общекрымском референдуме высказались за восстановление Крымской автономии, что предопределило статус Крыма в составе Украины.

Учитывая волю крымчан, 12 февраля 1991 года Верховный Совет УССР принял Закон «О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики». В период всеобщей эйфории суверенизации Крым пережил едва ли не весь мировой опыт государственного строительства, в том числе президентскую и парламентскую формы правления и период безвременья — без Конституции и полномочий, не раз оказываясь на грани межнациональных и социальных конфликтов.

Но крымчанам хватило мудрости не преступить черту и с точки зрения здравого смысла построить конструктивные отношения с государством, между органами власти, людьми разных национальностей, что было необходимой предпосылкой для социально-экономического развития.

В начале 2014-го года, усилиями Российской Федерации и её агрессивными действиями в отношении Украины, ослабшей от постсоветской коррупционной системы, эти предпосылки были вероломно перечеркнуты, крымская территория оккупирована, а крымское общество лишено привилегий украинской автономии. Украинский народ, отличающееся от российского агрессора своей толерантностью, консолидировался. Началась борьба за мирное возвращение Крыма, закреплённого и являющегося по определяющим действующим на сегодняшний день международным протоколам территорией Украины.

Всемирный день любителей сыра

Одним из самых любимых молочных продуктов во всем мире является сыр. За вкусовые качества его высоко ценят как не особо взыскательные потребители, так и истинные гурманы. У многих народов культура сыроварения является предметом национальной гордости.

В топ-5 стран, где проживают настоящие ценители продукта на основе молока, сычужных ферментов и закваски, входят Франция, Швейцария, Испания, Финляндия и Италия. Население этих и других стран ежегодно отмечает 20 января Всемирный день любителей сыра.

День осведомленности о пингвинах

20 января самое время вспомнить про необычную и уникальную птицу, потому что на этот день приходится международный праздник — День осведомленности о пингвинах или же, как его еще называют, День знаний о пингвинах.

Всем известно, что пингвины не умеют летать, хорошие пловцы и живут большими колониями. Но это единственное, что известно большинству людей, и 20 января как раз тот день, который можно посвятить их изучению.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— День прогулки на свежем воздухе;

— Удивительный день совпадений;

— День видеокамеры.

Тэги: праздник, Украина, Крым, общество, мир, новости Украины

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