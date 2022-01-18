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Новости > Минэкологии и «Слуги Народа» выступили против переработки отходов

Минэкологии и «Слуги Народа» выступили против переработки отходов

Автор: «Фраза»
18.01.22 18:33
170
Минэкологии и «Слуги Народа» выступили против переработки отходов

Серьезный конфликт назревает вокруг принятия законопроекта 2207-1-д «Об управлении отходов», сообщает FromUA. Как написал в своем Facebook народный депутат Александр Мариковский, к законопроекту есть много правок от членов комитета, нацеленных на то, чтобы сквозно прописать уменьшение образования отходов как первую ступень иерархии обращения с отходами.

Но, как утверждает парламентарий, некоторые из Экомитета и почти весь Минэко считает, что эти нормы закладывать не нужно.

В то же время, аргументирует Мариковский, в мире считают совсем иначе. Примером тому является свежая новость Reuters о том, что 70 крупных международных компаний призывают СОКРАТИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКА в мире ради защиты планеты от катастрофических последствий климатического кризиса. И даже начался сбор подписей в поддержку такого решения.

Подписавшие совместное заявление встретятся на Ассамблее ООН по окружающей среде, которая пройдет в феврале и марте 2022 года. На конференции представители брендов обсудят способы избавления от губительных для дикой природы пластиковых отходов, которые столетиями остаются на свалках и загрязняют океаны.

«Украина — не окраина мира и мы не можем делать вид, что нам еще не время принимать глобальные цели. От нас ожидают результаты и наши избиратели и наши последующие поколения», пишет депутат.

Как стало известно из телеграмм-канала «Неприкосновенные», заместителю председателя экокомитета Мариковскому оппонируют председатель комитета Олег Бондаренко и и.о. министра экологии Руслан Стрелец. Они противятся нормам по уменьшению отходов.

Как пишет тг-канал, больше года депутаты работают над реформой отходов, а в итоге протянут «какую-то неуклюжую мешанину бульдога с ничего не изменившим носорогом».

Как напоминает издание, в 2015 году Группа Всемирного Банка разработала сценарии развития отрасли обращения с твердыми бытовыми отходами. Для достижения за 10 лет уровня переработки 41% (как в ЕС) требуется 14,4 млрд. €. Интересно, что почти такой же объем инвестиций — 13,8 млрд €, требует и инерционный сценарий (только 8% переработки).

Похоже, что внутри «Слуги Народа» развернулась борьба именно за или против реализации одного из таких сценариев. Также это может выглядеть борьба за инвестиционный бюджет. И если один из сценариев будет финансироваться из государственного бюджета, мы сможем наблюдать очередную схему.

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