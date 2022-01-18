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Новости > Защитник сборной Украины получил нелепую травму и вылетел на длительный срок

Защитник сборной Украины получил нелепую травму и вылетел на длительный срок

Абелардо
18.01.22 16:13
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Защитник сборной Украины получил нелепую травму и вылетел на длительный срок

Главное: Защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов получил серьезную травму, поскользнувшись во время гололеда. В строй он не вернется минимум до марта.

Детали: Центральный защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов не отправился с командой на тренировочный сбор в Турцию. По сообщению Футбол NEWS, футболист получил серьезную травму, поскользнувшись во время гололеда.

У защитника перелом малоберцовой кости, из-за чего 30-летний защитник выбыл на длительный срок. По данным СМИ, он не вернется в строй минимум до марта.

Отметим, что в первой части сезона Кривцов сыграл в составе «горняков» семь матчей чемпионата Украины, в которых отличился одной результативной передачей.

В тему: В сентябре минувшего года новичок «Динамо» перенес операцию на сердце.

Тэги: ФК Шахтер, травма, футбол, сборная Украины, общество, Сергей Кривцов

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