Защитник сборной Украины получил нелепую травму и вылетел на длительный срок

Главное: Защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов получил серьезную травму, поскользнувшись во время гололеда. В строй он не вернется минимум до марта.

Детали: Центральный защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов не отправился с командой на тренировочный сбор в Турцию. По сообщению Футбол NEWS, футболист получил серьезную травму, поскользнувшись во время гололеда.

У защитника перелом малоберцовой кости, из-за чего 30-летний защитник выбыл на длительный срок. По данным СМИ, он не вернется в строй минимум до марта.

Отметим, что в первой части сезона Кривцов сыграл в составе «горняков» семь матчей чемпионата Украины, в которых отличился одной результативной передачей.

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