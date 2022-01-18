Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В сети доступен текст службы Крещения Господня с переводом и объяснениями

В сети доступен текст службы Крещения Господня с переводом и объяснениями

Александра Кудрявцева
18.01.22 14:25
96
В сети доступен текст службы Крещения Господня с переводом и объяснениями
Главное: Доступен онлайн текст службы Крещения Господня.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная Жизнь», текст богослужения можно скачать на церковнославянском языке с параллельным переводом на современный русский и объяснениями.
 
Текст подготовлен обществом им. М. Н. Скабаллановича.
 
Скачать текст можно тут.
 
Как сообщалось ранее, завтра в Киево-Печерской лавре совершат 9 Божественных литургий.
 
*** Крещение Господне — один из главных христианских праздников, завершающий Рождественские святки. Этот праздник еще называют Богоявлением. По Евангелию от Матфея, когда святой Иоанн Предтеча крестил в реке Иордан Иисуса Христа, с небес сошел Дух Святой в виде голубя. Своим крещением в Иордане Спаситель положил начало таинству Крещения, через которое человек рождается для жизни во Христе.
 
В тему: Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Богоявления.

Тэги: богослужение, Крещение, УПЦ

Комментарии

Статьи

18.01.22 11:36

Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Часть 42

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

Парламент Кубы проголосовал за присоединение государства к ОДКБ*
18.01.22 14:14

Парламент Кубы проголосовал за присоединение государства к ОДКБ*

Автор: «Панорама»

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
18.01.22 15:30

Митрополит УПЦ объяснил, почему люди несчастны без любви
18.01.22 15:23

Миру грозит эра глобальных пандемий
18.01.22 14:53

Одесситка превратила свою квартиру в свалку и приют для животных. Соседи в шоке
18.01.22 14:18

В Украину едет госсекретарь США, — СМИ
18.01.22 14:00

На Закарпатье сгорел древний храм УПЦ - одна из версий поджог
18.01.22 13:56

Глава Pfizer дал прогноз по дальнейшей ситуации с коронавирусом
18.01.22 13:35

Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Богоявления
18.01.22 13:17

Из-за непогоды столичный транспорт работает с перебоями
18.01.22 13:00

Стакан воды с утра: диетолог объяснила, почему это важно
18.01.22 12:42

В Киеве заминировали сразу 46 школ
18.01.22 14:18

В Украину едет госсекретарь США, — СМИ
18.01.22 13:56

Глава Pfizer дал прогноз по дальнейшей ситуации с коронавирусом
18.01.22 12:42

В Киеве заминировали сразу 46 школ
18.01.22 10:52

Украинцам рассказали об основных симптомах Омикрона
18.01.22 09:54

Коронавирус в Украине: 8 558 заболевших и 188 погибших
18.01.22 09:38

Moderna готовит вакцину, которая защитит и от COVID-19, и от гриппа
18.01.22 09:10

Украине угрожает миллионная армия агрессора, — главнокомандующий ВСУ
17.01.22 20:16

Минздрав упростил процедуру вакцинации подростков: что нужно знать
17.01.22 19:15

Прокуратура требует залог 1 млрд гривен для Порошенко
17.01.22 19:00

Главные новости за 17 января 2022 года
12.01.22 14:59

Кабмин ограничил цены на 9 жизненно важных продуктов
17.01.22 12:39

Ученые выяснили, почему люди становятся злыми
14.01.22 19:56

Жена Макрона наконец-то официально объяснила, является ли она трансгендером
11.01.22 19:11

Медики из США рассказали, как распознать инсульт
12.01.22 23:38

В Израиле разработали революционный препарат для лечения коронавируса
14.01.22 09:58

Больше не «королевское высочество»: Елизавета II лишила своего сына титула и воинских званий
12.01.22 00:01

Как оказалось, развод негативно сказывается на мужском здоровье. А на женском – нет
14.01.22 09:15

«За прошлое, настоящее и будущее»: хакеры положили госсайты Украины
13.01.22 09:56

ООН лишила права голоса 8 стран, 3 из которых регулярно голосовали против Украины
13.01.22 19:00

Главные новости за 13 января 2022 года
Фото и Видео
Одесситка превратила свою квартиру в свалку и приют для животных. Соседи в шоке
Одесситка превратила свою квартиру в свалку и приют для животных. Соседи в шоке
Одесситка превратила свою квартиру в свалку и приют для животных. Соседи в шоке
Одесситка превратила свою квартиру в свалку и приют для животных. Соседи в шоке
Из-за непогоды столичный транспорт работает с перебоями
Из-за непогоды столичный транспорт работает с перебоями
На Закарпатье сгорела деревянная церковь
На Закарпатье сгорела деревянная церковь
Ураганный ветер повалил главную праздничную елку Кропивницкого
Ураганный ветер повалил главную праздничную елку Кропивницкого
Порошенко уснул прямо во время судебного заседания
Порошенко уснул прямо во время судебного заседания
Порошенко прилетел в Украину и сразу же отправился в суд
Порошенко прилетел в Украину и сразу же отправился в суд
Харьковчанин попросился в НАТО, предлагая свою землю под военную базу
Харьковчанин попросился в НАТО, предлагая свою землю под военную базу
Под офисом Зеленского скандировали: «Сорос – заклятый враг Украины!»
Под офисом Зеленского скандировали: «Сорос – заклятый враг Украины!»
В Киеве сын топ-чиновника избил человека из-за замечания о неправильной парковке
В Киеве сын топ-чиновника избил человека из-за замечания о неправильной парковке
В одном из киевских спальников мажор жестоко избил мужчину, сделавшему замечание из-за парковки
В одном из киевских спальников мажор жестоко избил мужчину, сделавшему замечание из-за парковки
fraza.com
Новости блогосферы
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.