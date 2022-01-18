В сети доступен текст службы Крещения Господня с переводом и объяснениями

В Украину едет госсекретарь США, — СМИ
Глава Pfizer дал прогноз по дальнейшей ситуации с коронавирусом
В Киеве заминировали сразу 46 школ
Украинцам рассказали об основных симптомах Омикрона
Коронавирус в Украине: 8 558 заболевших и 188 погибших
Moderna готовит вакцину, которая защитит и от COVID-19, и от гриппа
Украине угрожает миллионная армия агрессора, — главнокомандующий ВСУ
Минздрав упростил процедуру вакцинации подростков: что нужно знать
Прокуратура требует залог 1 млрд гривен для Порошенко
Главные новости за 17 января 2022 года