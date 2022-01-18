В сети доступен текст службы Крещения Господня с переводом и объяснениями

Главное: Доступен онлайн текст службы Крещения Господня.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная Жизнь» , текст богослужения можно скачать на церковнославянском языке с параллельным переводом на современный русский и объяснениями.

Текст подготовлен обществом им. М. Н. Скабаллановича.

Как сообщалось ранее, завтра в Киево-Печерской лавре совершат 9 Божественных литургий.

*** Крещение Господне — один из главных христианских праздников, завершающий Рождественские святки. Этот праздник еще называют Богоявлением. По Евангелию от Матфея, когда святой Иоанн Предтеча крестил в реке Иордан Иисуса Христа, с небес сошел Дух Святой в виде голубя. Своим крещением в Иордане Спаситель положил начало таинству Крещения, через которое человек рождается для жизни во Христе.