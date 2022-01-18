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Новости > Стакан воды с утра: диетолог объяснила, почему это важно

Стакан воды с утра: диетолог объяснила, почему это важно

Агата Кловская
18.01.22 13:00
262
Стакан воды с утра: диетолог объяснила, почему это важно

Главное: С утра следует выпивать стакан воды. Это улучшит здоровье.

Детали: Популярный российский диетолог Нурия Дианова рассказала, что с утра перед едой следует выпивать стакан воды. Ее цитируют местные СМИ.

Эксперт говорит, что это благоприятно скажется на здоровье.

Она поведала: «Когда человек выпивает воду натощак, перед завтраком, его организм пробуждается, запускаются процессы пищеварения, стимулируется работа желудочно-кишечного тракта».

По ее словам, если это происходит регулярно, то у человека нормализуется микрофлора кишечника, кожа становится чище, улучшается настроение.

Специалист отмечает: «Запускаются все процессы, желудок будет работать четко по часам, у человека будет хорошее настроение, чистая кожа, хорошая микрофлора. С точки зрения гастроэнтерологии происходит срабатывание одного из базовых рефлексов – желудочно-кишечного, то есть поступление воды натощак стимулирует перистальтику кишечника».

При этом медик акцентирует внимание: «Вода должна быть комнатной температуры, не холодной, особенно если есть склонность к запорам».

Кроме этого она добавила, что некоторые любят добавлять в стакан воды, выпиваемый натощак, апельсиновый или лимонный сок, однако, по ее словам, это можно делать лишь тем, у кого нет заболеваний желудочно-кишечного тракта.

В тему: Стало известно о пользе кофе для сердца.

Тэги: вода, здоровье, мир, питание, диетолог

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