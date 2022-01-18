Интересно девки пляшут: Шева может вернуться в «Динамо»

Главное: Андрей Шевченко может возглавить «Динамо». Уже следующим летом.

Детали: Андрей Шевченко может вернуться в киевское «Динамо», чтобы возглавить команду уже грядущим летом. Как сообщают сразу несколько инсайдеров, главный тренер динамовцев Мирча Луческу досрочно разорвет контракт с клубом.

Стоит напомнить, что недавно Шеву уволили из итальянского «Дженоа», после чего он отказался возглавить сборную Польши.

Украинский специалист взял небольшую паузу в профессиональной работе. Не исключено, что прервется она уже через несколько месяцев – в межсезонье.

В тему: Шеву уволили из «Дженоа».