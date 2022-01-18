Коронавирус в Украине: 8 558 заболевших и 188 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 8 558 человек. Умерли 188 людей.

Детали: Смертность от коронавируса в Украине не снижается. Данные на вторник, 18 января, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 8 558 людей. Госпитализировали 1 125 человек, а выздоровели 5 761 больной.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 37 678, методом ИФА – 5 619, экспресс-тестами – 36 399.

Умерли 188 пациентов. За все время скончались 98 549 людей.

С начала пандемии заболели 3 768 088 человек, а выздоровели 3 561 923 больных.

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