В Киеве подорожало отопление из-за холодов

Главное: В декабре минувшего года в Киеве выросли платежки за отопление. Произошло это в результате снижения температуры более чем на шесть градусов.

Детали: Стоимость отопления в Киеве в декабре выросла на 18,6% из-за похолодания, сообщает пресс-служба Киевтеплоэнерго в понедельник, 17 января.

Так, если в ноябре Средневзвешенная стоимость отопления составила, то в декабре выросла до 26,8 грн/кв. м.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве среднемесячная температура в декабре составила −1,6 градусов, а в ноябре +4,8 градусов.

«Объемы потребления тепловой энергии домами зависят, прежде всего, от температуры наружного воздуха, в соответствии с которой регулируется температура теплоносителя, а также от энергоэффективности дома. В домах, где проведены мероприятия по энергоэффективности по городским программам софинансирования, жители заплатили за отопление в декабре в среднем на 20% меньше, чем в других домах — около 21 грн/кв. м», — говорится в сообщении.

При этом стоимость отопления 1 Гкал тепла остается неизменной — 1654,41 грн с НДС.

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