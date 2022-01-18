Moderna готовит вакцину, которая защитит и от COVID-19, и от гриппа

Главное: Компания Moderna готовится выпустить вакцину, которая одновременно защитит и от COVID-19, и от гриппа. Это может произойти в 2023 году.

Детали: Главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель заявил, что компания может выпустить комбинированную вакцину, которая одновременно защитит COVID-19 и гриппа. С соответствующим заявлением глава Moderna выступил на круглом столе в рамках Davos Agenda, организованном Всемирным экономическим форумом, сообщает ilsole24ore.

«Мы находимся на стадии экспериментальных испытаний, и по наилучшему сценарию мы могли бы распространить уникальную вакцину против коронавируса и гриппа осенью 2023 года», — рассказал Бансель.

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