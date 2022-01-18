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Новости > Украине угрожает миллионная армия агрессора, — главнокомандующий ВСУ

Украине угрожает миллионная армия агрессора, — главнокомандующий ВСУ

Александр Панько
18.01.22 09:10
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Украине угрожает миллионная армия агрессора, — главнокомандующий ВСУ

Главное: По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Украина имеет дело с миллионной армией агрессора. Угроза полномасштабного вторжения на территорию страны со стороны России — реальна.

Детали: Количество военнослужащих Российской Федерации у границ Украины может существенно возрасти в любой момент. Об этом в интервью «Укринформу» заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.

«Мне, как человеку военному, не нравится эта цифра в 100 тысяч. Поверьте мне, что послезавтра эта цифра может составить 210 тысяч, а еще через неделю — 780 тысяч, — у Российской Федерации есть для этого все возможности», — заявил Залужный.

По словам главнокомандующего ВСУ, сегодня Украине угрожает почти миллион военнослужащих агрессора. В то же время Залужный отметил, что доказывал партнерам по НАТО то, что угроза полномасштабного вторжения на территорию страны со стороны России — является не иллюзией.

«Давайте говорить об этом прямо и открыто: мы сейчас имеем дело с армией Российской Федерации, которая на сегодня насчитывает почти миллион военнослужащих. Сегодня я доводил до наших партнеров по НАТО, что это не иллюзия, это реальная угроза. Стоит учитывать, что нам противостоит государство-агрессор, у которого есть почти миллионное войско», — отметил Залужный.

В тему: РФ продолжает стягивать войска к украинской границе.

Тэги: Украина, Россия, политика, Вооруженные Силы Украины, армия, агрессия, Валерий Залужный

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