Канцлер Германии признал, что в молодости был объектом интереса КГБ

Главное: Спецслужбы ГДР следили за нынешним канцлером Олафом Шольцем в 1970-80-х гг, когда он был молодым функционером в Социал-демократической партии ФРГ. Некоторые отчеты отправлялись в КГБ СССР.

Детали: Секретная полиция Восточной Германии вела записи о нынешнем канцлере ФРГ Олафе Шольце, когда он работал в молодежном крыле Социал-демократической партии Западной Германии в 70-80-х годах прошлого века. Как сообщает УНН со ссылкой на немецкий таблоид Bild, файлы, полученные газетой, показали, что Штази внимательно следила за его визитами в то время, когда он был заместителем лидера «Молодых социалистов», описывая его как «опытного политического профессионала, который имеет большое влияние на организацию».

Как утверждается, с 1978 по 1987 гг агенты внешней разведки ГДР сообщали по меньшей мере 19 раз о Шольце и его деятельности. Как рассказала сотрудница архива Штази Даниэла Мюнкель, в электронной базе спецслужбы, где упоминается Шольц, речь идет о работе гамбургского молодежного отделения СДПГ, конфликтах и течениях в нем.

По ее словам, некоторые сообщения Шольцу Штази передавала в КГБ СССР. В частности, в Москву пошла подготовленная в 1982 г справка «оценка Федерального конгресса молодых социалистов», где упоминался Шольц. Эти документы в Германии не сохранились, но могли сохраниться в России.

Сама практика передачи таких сведений была не редкостью, утверждает Мюнкель. «В СССР был большой интерес к политической ситуации и политическому раскладу в Федеративной Республике — это касалось и молодых социалистов», — объяснила она.

Сам Шольц, комментируя эту информацию, заявил, что знал о наблюдении. «Разумеется, я знаю, что за мной вели слежку. Это не здорово, но уже так сложилось», — заявил он на пресс-конференции 13 января.

Справка: Министерство государственной безопасности ГДР, сокращенно Штази — тайная полиция, контрразведывательный и разведывательный государственный орган Германской Демократической Республики. Известна тотальной слежкой за гражданами и изощренными методами работы. За время деятельности Штази собрала огромное количество информации о гражданах Восточной Германии и влиятельных людях за рубежом как через своих агентов, так и с помощью информаторов. На волне демократических перемен в конце 80-х годов, приведших к воссоединению Германии, многие такие файлы были уничтожены.

В тему: 8 декабря 2021 года 63-летний Олаф Шольц был избран канцлером Германии. На этом посту он сменил Ангелу Меркель.