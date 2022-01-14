Выявлен ген, отвечающий за тяжесть коронавируса

Главное: Обнаружен ген, который отвечает за тяжесть коронавируса. Открытие сделали ученые из Польши.

Детали: Ученые из Польши выявили ген, который отвечает за тяжесть течения коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.

Работа длилась полтора года.

Он отметил: «Нам удалось идентифицировать очень важный элемент риска, связанный с генетической структурой».

Сообщается, что ранее считалось, что главными показателями риска являются возраст, ожирение, а также другие факторы.

Информируется: «Исследователям удалось идентифицировать фактор, который удалось квалифицировать, как четвертый в иерархии».

Отмечается: «Данным фактором является конкретный ген, конкретная предрасположенность, что означает, что кроме тех факторов, о которых мы говорили, у нас есть очень важный элемент, который влияет на то, будет ли пациент тяжело или стандартно проходить заболевание».

Ожидается, что результатом открытия станет создание быстрого генетического теста, который будет, как в данный момент ПЦР–тест, определять, отягощен ли пациент большим риском тяжелого течения болезни.

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