Ученые предложили альтернативную модель формирования Вселенной

Главное: Как возникла наша Вселенная? Ученые предложили альтернативную модель ее формирования.

Детали: Физики из французского университета Париж-Сакле вместе с учеными из ЦЕРНа предложили альтернативную модель формирования Вселенной. Их цитирует издание Physical Review Letters.

В публикации сказано, что опыты доказали верность основных положений Стандартной модели физики элементарных частиц, которая писывает большую часть взаимодействий фундаментальных частиц нашей Вселенной.

Впрочем, существовали несоответствия.

Ученые говорят: «В ней отсутствуют частицы темной материи, она не позволяет объяснить ускоряющееся расширение Вселенной, а масса бозона Хиггса, предсказанная этой моделью, как минимум втрое больше, чем полученная в экспериментах».

В итоге исследователи предложили альтернативную модель, основанную на гипотезе мультивселенной.

В статье говорится, что данная гипотеза предполагает, что в то время, когда образовалась наша Вселенная, существовало множество других параллельных вселенных.

Информируется: «Распределение бозонов Хиггса между разными вселенными и их регионами было онеоднородным – одни области содержали тяжелые бозоны, а другие – более легкие».

В статье сказано, что, заложив такие начальные условия в свою модель, ученые увидели, что по мере своего развития регионы мультивселенной с тяжелым бозоном Хиггса быстро становились нестабильными и разрушались за очень короткий промежуток времени.

Эксперты считают, что данный сценарий, известный в космологии как Большое сжатие, или Большой хлопок, предполагает, что в какой-то момент под действием темной энергии расширение вселенной сменяется на резкое сжатие, и вселенная коллапсирует, схлопываясь в сингулярность.

Ученые говорят: «В результате осталась одна наша Вселенная, содержащая очень легкий бозон Хиггса».

Также исследователи выявили еще один фактор, который предотвратил сжатие нашей Вселенной – симметричное сильное взаимодействие – фундаментальная сила природы, возникающая между субатомными частицами материи и антиматерии.

Полагается, что такая модель позволяет объяснить еще одно фундаментальное противоречие Стандартной модели – нарушения СР-симметрии – симметрии взаимодействия между частицами и античастицами.

В тему: В результате экспериментов с элементарными частицами ученые обнаружили кое-что странное.