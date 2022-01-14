Всемирный день логики: какой праздник отмечается 14 января

Сегодня, 14 января 2022 года, в мире и Украине отмечают Всемирный день логики и Васильев день.

Всемирный день логики

Способность рассуждать логически и решать сложные задачи называется logike – наукой о правильном мышлении. Его развитию способствуют головоломки, загадки, шахматы, шашки, кроссворды. Дисциплина существует на стыке наук, но больше всего соприкасается с математикой.

С 2019 года по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО отмечается Всемирный день логики. Учреждение праздника связано с двумя великими учеными: математиками Куртом Геделем и Альфредом Тарским. Каждый из этих двух светил внес большой вклад в развитие точных наук и логики.

Австриец Курт Недель, родившийся в 1906 году и умерший 14 января 1978 года, является автором теории рекурсивных функций, которую использовали при проектировании первых компьютеров. Ученый, известный своими трудами по дифференциальной геометрии и теоретической физики, по праву считается философом науки.

Американец Альфред Тарский, родившийся в Польше 14 января 1901 года, известен своим вкладом в развитие теории моделей и множественности, абстрактной алгебры, топологии и других наук. Дата Всемирного дня логики выбрана не случайно - на нее приходится день рождения одного ученого и уход из жизни другого.

Васильев день

До введения в наших краях Григорианского календаря эта дата выпадала по старому стилю на 1 января, а праздник считался Новым годом.

В народе день получил название от церковной даты почтения святого Василия Великого, христианского проповедника в 4 веке. В Васильев день люди ходили друг к другу в гости на посиделки, поздравляли с наступившим Новым годом. Накрывали щедрый стол, чтобы новый год прошел в достатке. Среди блюд выставляли запеченную свинину, колбасы, вареники, кутью, голубцы, пироги, пиво и вино. Блюда из птицы или рыбы отсутствовали, дабы удача не улетела и не уплыла из дома.

Молодежь по вечерам собиралась в компаниях, парни и девушки шутили, играли и приглядывали себе пару. Девушки занимались гаданием на имя суженного, парни гадали на характер и внешность суженной. Дети бегали по соседским дворам и пели колядки. В песнях желали крепкого здоровья домочадцам, богатой жизни. Хозяева благодарили детей вкусностями. Рождественские святки состояли из 12 дней, символизировавшие 12 месяцев, и делились на два периода. Первый – это неделя святых вечеров после Рождества, второй – неделя страшных вечеров от Васильева дня до Крещения.

Верили, что в страшные вечера вся нечистая сила выходила на землю вредить людям. Поэтому ее пытались всячески обмануть, переодевшись в ряженных. Ряженье было еще одним веселым развлечением молодежи. Обычно переодевались в козла, медведя, волка: надевали вывернутый овечий кожух на спину, лицо мазали сажей, на голову цепляли рога или уши, под нос клеили усы, передвигались сгорбившись. Смысл в ряженье – стать неузнаваемым. Они забегали в дом, кричали, пугали детей, а хозяева должны были угадать, кто под маской скрыт, тогда обличенный ряженный снимал костюм.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Старый Новый год;

- День народного целителя;

- Праздник осла;

- День «Приберитесь в своем доме».