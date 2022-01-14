Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Всемирный день логики: какой праздник отмечается 14 января

Всемирный день логики: какой праздник отмечается 14 января

Агата Кловская
14.01.22 05:44
165
Всемирный день логики: какой праздник отмечается 14 января

Сегодня, 14 января 2022 года, в мире и Украине отмечают Всемирный день логики и Васильев день.

Всемирный день логики

Способность рассуждать логически и решать сложные задачи называется logike – наукой о правильном мышлении. Его развитию способствуют головоломки, загадки, шахматы, шашки, кроссворды. Дисциплина существует на стыке наук, но больше всего соприкасается с математикой.

С 2019 года по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО отмечается Всемирный день логики. Учреждение праздника связано с двумя великими учеными: математиками Куртом Геделем и Альфредом Тарским. Каждый из этих двух светил внес большой вклад в развитие точных наук и логики.

Австриец Курт Недель, родившийся в 1906 году и умерший 14 января 1978 года, является автором теории рекурсивных функций, которую использовали при проектировании первых компьютеров. Ученый, известный своими трудами по дифференциальной геометрии и теоретической физики, по праву считается философом науки.

Американец Альфред Тарский, родившийся в Польше 14 января 1901 года, известен своим вкладом в развитие теории моделей и множественности, абстрактной алгебры, топологии и других наук. Дата Всемирного дня логики выбрана не случайно - на нее приходится день рождения одного ученого и уход из жизни другого.

Васильев день

До введения в наших краях Григорианского календаря эта дата выпадала по старому стилю на 1 января, а праздник считался Новым годом.

В народе день получил название от церковной даты почтения святого Василия Великого, христианского проповедника в 4 веке. В Васильев день люди ходили друг к другу в гости на посиделки, поздравляли с наступившим Новым годом. Накрывали щедрый стол, чтобы новый год прошел в достатке. Среди блюд выставляли запеченную свинину, колбасы, вареники, кутью, голубцы, пироги, пиво и вино. Блюда из птицы или рыбы отсутствовали, дабы удача не улетела и не уплыла из дома.

Молодежь по вечерам собиралась в компаниях, парни и девушки шутили, играли и приглядывали себе пару. Девушки занимались гаданием на имя суженного, парни гадали на характер и внешность суженной. Дети бегали по соседским дворам и пели колядки. В песнях желали крепкого здоровья домочадцам, богатой жизни. Хозяева благодарили детей вкусностями. Рождественские святки состояли из 12 дней, символизировавшие 12 месяцев, и делились на два периода. Первый – это неделя святых вечеров после Рождества, второй – неделя страшных вечеров от Васильева дня до Крещения.

Верили, что в страшные вечера вся нечистая сила выходила на землю вредить людям. Поэтому ее пытались всячески обмануть, переодевшись в ряженных. Ряженье было еще одним веселым развлечением молодежи. Обычно переодевались в козла, медведя, волка: надевали вывернутый овечий кожух на спину, лицо мазали сажей, на голову цепляли рога или уши, под нос клеили усы, передвигались сгорбившись. Смысл в ряженье – стать неузнаваемым. Они забегали в дом, кричали, пугали детей, а хозяева должны были угадать, кто под маской скрыт, тогда обличенный ряженный снимал костюм.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Старый Новый год;

- День народного целителя;

- Праздник осла;

- День «Приберитесь в своем доме».

Тэги: общество, мир, логика, праздники, новости Украины

Комментарии

Статьи

12.01.22 08:50

Цензура «зеленых клоунов»: «достижения»-2021 и «подарки»-2022

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Зеленский вернулся с дорогого отдыха в Индийском океане и рассмешил Украину своим примитивным оправданием
12.01.22 15:52

Зеленский вернулся с дорогого отдыха в Индийском океане и рассмешил Украину своим примитивным оправданием

Автор: Михаил Островский, «Скептик»

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.01.22 00:05

Инсайдер рассказал об уникальной особенности iPhone 14
13.01.22 23:13

Как тебе такое, Илон Маск? Украина впервые за 10 лет запустила на орбиту собственный спутник
13.01.22 22:58

В ЕС запретили цветные татуировки
13.01.22 19:08

Один из регионов России засыпало сугробами в человеческий рост
13.01.22 19:00

Главные новости за 13 января 2022 года
13.01.22 18:01

Священник УПЦ рассказал, для чего нужно читать акафисты
13.01.22 17:05

В Ливане священник УПЦ провел рождественские богослужения для украинской диаспоры
13.01.22 16:43

В Сети появилось видео эпичного конфуза Лукашенко
13.01.22 16:06

Не моргнув глазом отныне ковид-сертификат в «Дии» не получить
13.01.22 15:47

Самыми распространенными именам в Брюсселе стали Мохамед, Жан и Ахмед
13.01.22 23:13

Как тебе такое, Илон Маск? Украина впервые за 10 лет запустила на орбиту собственный спутник
13.01.22 19:00

Главные новости за 13 января 2022 года
13.01.22 15:27

В Украине резко подскочили цены на бензин и дизтопливо
13.01.22 14:58

В Украине поставили на жесткий учет все антибиотики: стали известны причины
13.01.22 09:50

Коронавирус в Украине: 10 046 заболевших и 191 погибших
13.01.22 09:24

Вслед за Усиком Тайсон Фьюри жестко прошелся по Владимиру Кличко
12.01.22 23:38

В Израиле разработали революционный препарат для лечения коронавируса
12.01.22 20:01

Анонимные злоумышленники за сутки «заминировали» более полутысячи объектов в Украине
12.01.22 19:00

Главные новости за 12 января 2022 года
12.01.22 14:59

Кабмин ограничил цены на 9 жизненно важных продуктов
08.01.22 13:16

В воинской части «Десна» снова умер военный
07.01.22 19:25

Юлия Гришина от «Слуги народа» в Рождество Христово опять опозорилась
07.01.22 12:07

Опубликован список наиболее популярных у украинцев имен в ушедшем году
10.01.22 00:01

В Украине ударит неслабый мороз: синоптики озвучили дату
10.01.22 11:29

Как в США: в Офисе президента задумались о введении «продуктовых чеков»
07.01.22 11:51

Ученые создали «автомобиль» для рыб
11.01.22 19:11

Медики из США рассказали, как распознать инсульт
08.01.22 05:33

День вращения Земли: какой праздник отмечается 8 января 2022 года
09.01.22 13:22

Шестое вымирание: американский ученый рассказал, что, на самом деле, грозит человечеству
12.01.22 00:01

Как оказалось, развод негативно сказывается на мужском здоровье. А на женском – нет
Фото и Видео
Один из регионов России засыпало сугробами в человеческий рост
Один из регионов России засыпало сугробами в человеческий рост
Один из регионов России засыпало сугробами в человеческий рост
Один из регионов России засыпало сугробами в человеческий рост
В Сети появилось видео эпичного конфуза Лукашенко
В Сети появилось видео эпичного конфуза Лукашенко
Сильный пожар в Харьковском национальном университете попал на видео
Сильный пожар в Харьковском национальном университете попал на видео
Запуск украинского спутника «СИЧ-2-30»: прямая трансляция
Запуск украинского спутника «СИЧ-2-30»: прямая трансляция
Автомобиль Кличко поймали на нарушении ПДД
Автомобиль Кличко поймали на нарушении ПДД
Под Киевом загорелся большой склад автомобильных покрышек
Под Киевом загорелся большой склад автомобильных покрышек
Вслед за Усиком Тайсон Фьюри жестко прошелся по Владимиру Кличко
Вслед за Усиком Тайсон Фьюри жестко прошелся по Владимиру Кличко
Опубликовано видео странного инцидента в аэропорту Гондураса
Опубликовано видео странного инцидента в аэропорту Гондураса
Папу Римского заметили за странным занятием
Папу Римского заметили за странным занятием
Появилось видео масштабного наводнения во Франции
Появилось видео масштабного наводнения во Франции
fraza.com
Новости блогосферы
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.