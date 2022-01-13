Самыми распространенными именам в Брюсселе стали Мохамед, Жан и Ахмед

Главное: В 2021 г самыми распространенными мужскими именами в Брюсселе стали Мохамед и Мохаммед. Оно также вошло в десятку самых распространенных имен в Бельгии.

Детали: Самым популярным именем в столице Бельгии в 2021 г стало имя Мохамед. Как указывается в отчете статистического агентства страны Statbel, так в Брюсселе зовут 13595 человек.

Еще 4,8 тыс. брюссельских мужчин носят то же имя, но с двумя буквами «м» — Мохаммед. Оно идет на третьей позиции по распространенности.

Вторую строчку занимает имя Жан. Их в Брюсселе зарегистрировано около 6 тыс.

Четвертую — Ахмед.

Имя Мохамед также впервые вошло в десятку самых распространенных имен в Бельгии — его носят 34862 человека.

В целом же в стране самыми популярными мужскими именами является Жан (65886 человек), Марк (63436) и Патрик (50917).

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