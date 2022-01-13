Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Самыми распространенными именам в Брюсселе стали Мохамед, Жан и Ахмед

Самыми распространенными именам в Брюсселе стали Мохамед, Жан и Ахмед

Александр Панько
13.01.22 15:47
178
Самыми распространенными именам в Брюсселе стали Мохамед, Жан и Ахмед

Главное: В 2021 г самыми распространенными мужскими именами в Брюсселе стали Мохамед и Мохаммед. Оно также вошло в десятку самых распространенных имен в Бельгии.

Детали: Самым популярным именем в столице Бельгии в 2021 г стало имя Мохамед. Как указывается в отчете статистического агентства страны Statbel, так в Брюсселе зовут 13595 человек.

Еще 4,8 тыс. брюссельских мужчин носят то же имя, но с двумя буквами «м» — Мохаммед. Оно идет на третьей позиции по распространенности.

Вторую строчку занимает имя Жан. Их в Брюсселе зарегистрировано около 6 тыс.

Четвертую — Ахмед.

Имя Мохамед также впервые вошло в десятку самых распространенных имен в Бельгии — его носят 34862 человека.

В целом же в стране самыми популярными мужскими именами является Жан (65886 человек), Марк (63436) и Патрик (50917).

В тему: В 2021 году украинцы чаще всего называли своих детей Софиями, Мариями, Златами, Максимами, Иванами и Матвеями.

Тэги: мир, Бельгия, Брюссель, имя, курьезы

Комментарии

Статьи

12.01.22 08:50

Цензура «зеленых клоунов»: «достижения»-2021 и «подарки»-2022

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Зеленский вернулся с дорогого отдыха в Индийском океане и рассмешил Украину своим примитивным оправданием
12.01.22 15:52

Зеленский вернулся с дорогого отдыха в Индийском океане и рассмешил Украину своим примитивным оправданием

Автор: Михаил Островский, «Скептик»

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
13.01.22 16:43

В Сети появилось видео эпичного конфуза Лукашенко
13.01.22 16:06

Не моргнув глазом отныне ковид-сертификат в «Дии» не получить
13.01.22 15:45

В УПЦ рассказали об особой ангельской песне во время литургии
13.01.22 15:27

В Украине резко подскочили цены на бензин и дизтопливо
13.01.22 15:20

В РПЦ назвали Предстоятеля УПЦ самым авторитетным религиозным лидером Украины
13.01.22 14:59

На Тернопольщине активисты ПЦУ выселяют из церковного дома вдову священника УПЦ
13.01.22 14:58

В Украине поставили на жесткий учет все антибиотики: стали известны причины
13.01.22 14:29

Сильный пожар в Харьковском национальном университете попал на видео
13.01.22 14:00

Украинским врачам пообещали деньги за «уровень вакцинации»
13.01.22 13:46

«Это просто чистый бандитизм»: Комаровский рассказал кое-что интересное о переохлаждении
13.01.22 15:27

В Украине резко подскочили цены на бензин и дизтопливо
13.01.22 14:58

В Украине поставили на жесткий учет все антибиотики: стали известны причины
13.01.22 09:50

Коронавирус в Украине: 10 046 заболевших и 191 погибших
13.01.22 09:24

Вслед за Усиком Тайсон Фьюри жестко прошелся по Владимиру Кличко
12.01.22 23:38

В Израиле разработали революционный препарат для лечения коронавируса
12.01.22 20:01

Анонимные злоумышленники за сутки «заминировали» более полутысячи объектов в Украине
12.01.22 19:00

Главные новости за 12 января 2022 года
12.01.22 14:59

Кабмин ограничил цены на 9 жизненно важных продуктов
12.01.22 10:09

Коронавирус в Украине: 7 117 заболевших и 193 погибших
12.01.22 09:41

Тайсон Фьюри по-хамски обвинил Усика в употреблении стероидов
07.01.22 05:50

Рождество Христово: какой праздник отмечается 7 января 2022 года
08.01.22 13:16

В воинской части «Десна» снова умер военный
06.01.22 19:00

Главные новости за 6 января 2022 года
07.01.22 19:25

Юлия Гришина от «Слуги народа» в Рождество Христово опять опозорилась
07.01.22 12:07

Опубликован список наиболее популярных у украинцев имен в ушедшем году
10.01.22 00:01

В Украине ударит неслабый мороз: синоптики озвучили дату
10.01.22 11:29

Как в США: в Офисе президента задумались о введении «продуктовых чеков»
08.01.22 05:33

День вращения Земли: какой праздник отмечается 8 января 2022 года
07.01.22 11:51

Ученые создали «автомобиль» для рыб
11.01.22 19:11

Медики из США рассказали, как распознать инсульт
Фото и Видео
В Сети появилось видео эпичного конфуза Лукашенко
В Сети появилось видео эпичного конфуза Лукашенко
В Сети появилось видео эпичного конфуза Лукашенко
В Сети появилось видео эпичного конфуза Лукашенко
Сильный пожар в Харьковском национальном университете попал на видео
Сильный пожар в Харьковском национальном университете попал на видео
Запуск украинского спутника «СИЧ-2-30»: прямая трансляция
Запуск украинского спутника «СИЧ-2-30»: прямая трансляция
Автомобиль Кличко поймали на нарушении ПДД
Автомобиль Кличко поймали на нарушении ПДД
Под Киевом загорелся большой склад автомобильных покрышек
Под Киевом загорелся большой склад автомобильных покрышек
Вслед за Усиком Тайсон Фьюри жестко прошелся по Владимиру Кличко
Вслед за Усиком Тайсон Фьюри жестко прошелся по Владимиру Кличко
Опубликовано видео странного инцидента в аэропорту Гондураса
Опубликовано видео странного инцидента в аэропорту Гондураса
Папу Римского заметили за странным занятием
Папу Римского заметили за странным занятием
Появилось видео масштабного наводнения во Франции
Появилось видео масштабного наводнения во Франции
Тайсон Фьюри по-хамски обвинил Усика в употреблении стероидов
Тайсон Фьюри по-хамски обвинил Усика в употреблении стероидов
fraza.com
Новости блогосферы
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.