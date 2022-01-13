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Новости > В Украине поставили на жесткий учет все антибиотики: стали известны причины

В Украине поставили на жесткий учет все антибиотики: стали известны причины

Александр Панько
13.01.22 14:58
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В Украине поставили на жесткий учет все антибиотики: стали известны причины

Главное: В Украине медицинские учреждения начали вести учет употребления антибиотиков. Начиная с 3 апреля купить их можно будет исключительно по электронному рецепту врача.

Детали: С 1 января 2022 года в Украине учету подлежат 29 лекарственных средств. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, это позволит увидеть, сколько антибиотиков, и каких именно, назначают врачи пациентам в стационарных отделениях, и оценить оправданность таких назначений, обеспечить контроль за внутрибольничными инфекциями и уменьшить срок пребывания пациентов на стационарном лечении.

Таким образом в Украине готовятся к внедрению продаж антибиотиков по электронным рецептам, которое запланировано на 3 апреля 2022 года.

Для получения лекарства предусмотрен следующий алгоритм:

— пациент обращается к своему врачу;

— врач выписывает рецепт в электронной системе здравоохранения;

— врач предоставляет пациенту номер рецепта и информацию о лекарственном препарате;

— пациенту следует обратиться в аптечное учреждение, подключенное к ЭСЗО, и сообщить номер рецепта;

— фармацевт по этому номеру увидит, что именно назначил врач и выдаст препарат.

Как подчеркнули в ведомстве, сколько антимикробных препаратов потребляют украинцы на сегодняшний день точно не известно, однако известно, что в 2020 г общий объем всех продаж и закупок таких препаратов превысил 6,4 млрд. грн, что на 40% больше, чем двумя годами ранее.

Выросли и объемы продаж антибиотиков в аптеках: с 3,26 млрд грн в 2018 году до 4,36 млрд грн — в 2020 году.

Объем всех продаж и закупок антибиотиков «группы резерва» (лекарственных средств «последней надежды», которые используют для лечения крайне тяжелых бактериальных инфекций, когда другие антибиотики не сработали) вырос более чем в три раза: со 110,89 млн грн. в 2018 году до 416,45 млн. грн. — в 2020 году.

В Минздраве напоминают, что Всемирная организация здравоохранения назвала проблему резистентности одной из 10 глобальных угроз здоровью населения, стоящих перед человечеством.

Ведь неправильное и избыточное применение противомикробных препаратов (в том числе антибиотиков) приводит к развитию широкой резистентности — механизма, снижающего их эффективность.

Бактерии становятся устойчивыми к некоторым лекарствам, и это постепенно осложняет или делает невозможным противодействие инфекциям

В тему: По словам известного врача Евгения Комаровского, антибиотики не могут вылечить вирусную пневмонию. Более того, они лишь усиливают осложнения от нее.

В конце 2020 года тогдашний главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подробно объяснил, почему нельзя принимать антибиотики при COVID-19.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, здоровье, антибиотик, фармацевтика, рецепт, ограничение, новости Украины

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