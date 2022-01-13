Евродепутаты озаботились разработками интерфейса по «контролю над мозгом»

Главное: Депутаты Европарламента во главе с Марко Кампоменози и Стефанией Цамбелли обратились в Еврокомиссию с призывом поделиться имеющейся информацией о разработке оружия по «контролю над мозгом» в Китае.

Детали: США внесли в черный список экспортеров Китайскую академию военной медицины, а также 11 исследовательских институтов академии за то, что данные организации якобы помогают китайским военным разрабатывать оружие для осуществления «контроля над мозгом». Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на доклад группы евродепутатов во главе с Марко Кампоменози и Стефанией Цамбелли Еврокомиссии, власти КНР разрабатывают «способы дальнейшего применения в военной сфере новейших биотехнологических разработок».

К подобным проектам политики отнесли редактирование генов, повышение человеческой работоспособности, а также нейрокомпьютерные интерфейсы.

В связи с этим итальянские европарламентарии призвали Еврокомиссию поделиться информацией о выдвинутых против Китая обвинениях.

Политики также поинтересовались, намерена ли ЕК принять какие-либо ответные меры в случае, если данные обвинения будут подтверждены в ходе дальнейших расследований.

В тему: В мае 2020 года бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил о создании импланта, который позволит пациентам восстанавливать утраченные из-за повреждений мозга зрение, слух и подвижность конечностей. Он рассказал, что данный имплант устанавливается под кости черепа и соединяется с мозгом при помощи электродов. Таким образом, он фактически становится человеческим органом.