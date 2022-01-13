Ученые частично опровергли эволюционную теорию Дарвина

Главное: Эволюционную теорию Дарвина частично опровергли. Сделали это ученые.

Детали: Ученые из Института биологии развития Макса Планка в Германии вместе со своими американскими коллегами частично опровергли эволюционную теорию Чарльза Дарвина. Об этом пишет издание Nature.

Отмечается, что было доказано, что мутации ДНК, благодаря которым эволюционируют организмы, неслучайны. В теории же утверждается, что они происходят случайным образом, а потом закрепляются те из них, которые дают определенные преимущества.

В отчете сказано: «Мы всегда считали мутации в геноме растений случайными. Однако, как выяснилось, мутации совсем не случайны в том смысле, что они приносит пользу растению. Это совершенно новый взгляд на мутацию».

В ходе работы исследователи провели секвенирование ДНК сотен растений Arabidopsis thaliana (небольшого сорного цветка, который среди генетиков считается модельным растительным организмом из-за его относительно небольшого генома, включающего около 120 миллионов пар оснований).

Эксперты говорят, что в геноме человека примерно три миллиарда пар оснований.

Ученые выращивали образцы в защищенной лабораторной среде, что позволяло растениям с дефектами, которые, возможно, не сохранились бы в природе, выживать в контролируемом пространстве.

В публикации говорится, что секвенирование выявило более одного миллиона мутаций, среди которых ученые выявили неслучайную закономерность, противоречащую тезису эволюционной теории о случайности мутаций.

Было установлено, что в участках генома, отвечающих за рост клеток и экспрессию генов, мутации происходят очень редко.

Информируется: «Наиболее биологически важные области генома защищены от мутаций. В этих регионах особенно эффективно происходит восстановление повреждений ДНК. Растение разработало способ защитить свои самые важные места от мутаций. Это захватывающе, потому что мы могли бы использовать это открытие, чтобы подумать, как защитить человеческие гены от мутаций».

Оказалось, что способ обертывания ДНК вокруг белков указывает на то, будет мутировать тот или иной ген или нет. Теперь можно предсказать, какие гены мутируют с большей вероятностью.

Резюмируется, что данные знания помогут селекционерам, которые полагаются на генетическую изменчивость для получения более качественных культур, а также позволят в будущем разработать новые методы лечения заболеваний, вызванных мутациями, в том числе онкологии.

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