В Черниговской области разбился микроавтобус с людьми

Главное: В Черниговской области произошло ДТП. Пострадали одиннадцать человек.

Детали: Вечером воскресенья, 9 января, около села Городище в Черниговской области произошло резонансное ДТП. О нем сообщили в ГСЧС.

Как стало известно, на автодороге М-02 Копти-Глухов-Бачевск столкнулись легковой автомобиль Toyota RAV4 и микроавтобус Renault Master.

В результате аварии пострадали одиннадцать человек, в том числе ребенок 2010-го года рождения. Их госпитализировали.

Отмечается, что для деблокировки пострадавших привлекались девять спасателей и три единицы техники.

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